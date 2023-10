'Harakiri' en el Guadalquivir (3-2)

Espejismo y 'harakiri'. El Xerez DFC goleó la pasada semana en Chapín a La Palma, pero cayó en el Guadalquivir ante el colista Coria, que no había ganado, por 3-2 en un compromiso para olvidar, en el que perdía por 3-0 en el minuto 78. Luego, maquilló la justa derrota con goles de Rafa Parejo (86') y Cheikh en el descuento. Los de David Sánchez sólo se sintieron más cómodos al principio y regalaron el triunfo al rival con dos fallos, uno del portero Matías Ramos al intentar sacar el balón jugado y otro de Cheikh, que sacó a pasear las manos en el área para intentar despejar una falta lateral. El segundo tiempo fue pésimo y los cambios no dieron el resultado esperado. A los xerecistas les faltó empuje, carácter y saber interpretar el encuentro en un campo trampa.

Y para plantar cara al Coria, David Sánchez optó por dar confianza a los mismos jugadores que golearon a La Palma la pasada jornada en Chapín, un once totalmente diferente al que había montando en los primeros partidos de liga, con las novedades de Beto, Fabian Burdenski, Antonio Moreno, Ilias y Pepe Rincón.

Con las mismas mimbres, los azulinos, en un campo en mal estado, salieron fuertes y se hicieron con el control del balón ante un Coria inofensivo y al que le costaba contener las acometidas de los xerecistas. Pepe Rincón estuvo a punto de aprovechar una acción de estrategia (7'), luego, tas un doble saque de esquina ni Ilias ni Beny acertaron (14') y en el 21', un buen centro de Beto lo controlaba Antonio Moreno y lo mandaba fuera Chiekh con un remate ajustado al palo izquierdo del portal defendido por Isco. Justo después, Isco metió las manoplas abajo para repeler un disparo de Antonio Moreno.

Fue la última acción de peligro de un Xerez DFC que se diluyó y se fue del partido. Llegaron las imprecisiones y el Coria, casi sin buscarlo, comenzaba a generar peligro. En el minuto 25, Matías tuvo que meter los puños para despejar un córner y en la continuación de la jugada, un tiro desde lejos de Arana rozó el palo izquierdo del portero azulino.

Jarro de agua fría

El equipo de Feito había tomado oxígeno, se había sacudido ya totalmente el dominio visitante y a la media hora aprovechó un fallo garrafal de Matías Ramos dentro del área al no superar bien la presión y regalar el balón a Julio Camacho, que no perdonó tras un buen recorte. Increíble pero cierto, un Coria que no había hecho nada hasta esos momentos se adelantaba en el marcador.

El tanto dio vida a los corianos e hizo mella en los de David Sánchez, que multiplicaron sus problemas a la hora de generar y se empeñaban en seguir sacando el balón en un campo que no permitía florituras. En el 37', tras una posible falta a Beny de Álex Durán que le robó la cartera, Matías Ramos se tuvo que lucir nuevamente para despejar un ben disparo de Diego Arana.

El Xerez DFC no se rendía pese a su poco acierto y en el 39', Antonio Moreno, de cabeza, tuvo el 1-1 después de un gran centro de Beto, pero mandó fuera el remate totalmente solo y en el 44', una falta en la esquina del área por unas manos claras locales la estrelló en la barrera también Moreno.

Con dos minutos de descuento, lo peor estaba por llegar. Unas manos inocentes de Cheikh dentro del área acabaron en pena máxima clara al despejar una falta lejana botada por Arana. Julio Camacho hizo el 2-0 con tranquilidad. Minuto 47. Sin tiempo para más, descanso.

Doble cambio

La segunda parte, con todo muy cuesta arriba, arrancó con un doble cambio en las filas azulinas. Se quedaron en la caseta Burdenski y Pepe Rincón y entraron Rafa Parejo y Friaza y los xerecistas pasaban a jugar con dos puntas. El primer equipo en avisar fue el Coria, con un tiro de Diego Romero.

El Xerez DFC no funcionaba y sólo llegaba arriba en acciones esporádicas. El árbitro tampoco ayudaba mucho, permitiendo continuas interrupciones. Cheikh, con ganas de marcar, pero muy desacertado, buscó el 2-1 en el 56' y luego le tocó a Matías evitar el 3-0 con una buena para a Ufano, que remató en el área pequeño.

Marcelo y Carri también saltaron al verde, pero nada funcionaba, aunque el chiclanero metió presión al cuadro amarillo con dos saques de esquina muy bien lanzados. Los azulinos daba la impresión que no tenían ni fuerzas para empujar más. Cheikh anotó en el 72', pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.

Golazo de Diego Romero

Luego, el golazo de la jornada. Diego Romero robó un balón en el centro del campo, aguantó dos tarascadas, vio a Matías adelantado y colocó el balón en la escuadra. 3-0. Minuto 78. Goleada en una mañana tan calurosa como decepcionante.

En la recta final, el Xerez DFC aprovechó un par de arreones para maquillar el resultado. Rafa Parejo, en el 86', tocó la pelota para mandarla dentro después de un saque de esquina botado por Carri y Oca la tuvo justo después en otro córner. Finalmente, con cuatro minutos de añadido, Cheikh hizo el 3-2 en el 92' al enganchar un centro de Mati Laínez, jugador del filial que debutó. Ya no se jugó más y el encuentro acabó con decepción y protestas a un colegiado que dio por acabado el partido antes de que se cumplieran los cuatro minuros que concedió.

Nuevo revés para un combinado xerecista que tiene dos caras y que debe ponerse las pilas si quiere engancharse cuanto antes a un tren de cabeza que se le puede escapar.