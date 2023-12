"Los seis puntos que faltan antes de Navidad nos darían la vida y nos acercarían al objetivo"

El Xerez DFC ha cambiado de forma radical en el último mes de competición. Le ha tomado el pulso a la categoría, encadena cinco jornadas sin perder, dos dos empates y tres triunfos, y este domingo en el Pérez Ureba (12:00) frente al Conil espera conservar la racha. David Sánchez, técnico azulino, confía en el trabajo de sus jugadores para romper la racha y ganar por primera vez en la cancha jandeña, pero no se fía del rival ni del terreno de juego.

–¿Qué espera del partido en Conil?

–Lo afrontamos con ganas y con la intención de enganchar tres victorias seguidas, que sería muy importante para nosotros, aunque el campo es difícil y sé que históricamente el equipo no ha ganado allí. Es un nuevo reto que nos planteamos, la posibilidad de ganar y romper las estadísticas.

–¿Cómo se frena la euforia en una plantilla tan joven?

–Es lo que comento siempre, hay que buscar la estabilidad y el equilibrio, son jóvenes para lo malo y para lo bueno, que ahí se vienen arriba. Somos humanos y cuando tenemos elogios, todos tienen a relajarse. Ese es mi trabajo ahora, intentar que estén tranquilos y mantener esta línea. Les hemos mostrado con imágenes los motivos de la mejora en cuanto a resultados y no podemos desviarnos del camino. Como siempre digo, han puesto el listón alto en trabajo, intensidad y concentración y no podemos relajarnos porque esta fórmula es la que nos está dando resultados y confianza, que es fundamental para un futbolista.

El partido "Será muy difícil, igualado y parecido al del Cabecense, no nos deben faltar esa concentración y comunicación que tuvimos en el Carlos Marchena"

–¿Qué es lo que más le preocupa del Conil?

–Todo y no son excusas. Vamos a jugar en un campo muy diferente al nuestro, me dicen que el césped artificial no está en las mejores condiciones, es de reducidas dimensiones y tienen futbolistas con experiencia. Tuvieron una racha de tres partidos consecutivos ganando, ahora no lo están haciendo y hay que tenerlo en cuenta todo. Va a ser un partido muy difícil, igualado, parecido al del Cabecense. Esperemos que se decante a nuestro favor. No nos debe faltar esa concentración y esa comunicación que tuvimos el día del Cabecense que nos ayudó mucho a lograr la goleada.

–Al equipo le ha costado acercarse a los puestos de play-off, pero lo tiene al alcance de la mano, ¿es un plus?

–Por supuesto. Estábamos obteniendo victorias, derrotas, victorias, derrotas y las semanas era muy diferentes. Si logramos estos seis puntos antes de Navidad para irnos lo más alto posible nos darían la vida parar intentar recuperar el mal camino del principio fuera de casa. Tenemos la oportunidad de lograrlo gracias al trabajo que están haciendo y a creer en lo que hacemos. Hemos logrado meter un poquito ahí la cabeza, pero todavía no hemos hecho nada. El objetivo todos sabemos cual es y lo tenemos más cerca, pero toca seguir insistiendo para estar lo más cerca posible de ese reto al final de temporada.

–Teté se marchó con la andaluza tras un hat-trick al Cabecense y Friaza anotó ante el Cartaya, ¿tiene claro el ataque?

–Da gusto tener problemas ahí y también los tengo en otras posiciones. La plantilla no es muy amplia, pero hay posiciones en las que hay competencia. Los que no están jugando entrenan muy bien y, al final, al cuerpo técnico nos toca decidir. Vamos a intentar fallar lo menos posible y no molestarles. Han encontrado el camino, es su camino, es su trabajo y lo que tenemos que hacer es ayudarles en todo lo posible para que sigan mostrando su buen nivel. Tienen las cosas claras, pero también deben saber que esto es fútbol y que también llegarán otra vez los momentos complicados, partidos malos, derrotas y empates. De todos modos, vamos a intentar alargar al máximo posible nuestra racha.