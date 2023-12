"El equipo ha metido una marchita más y vamos por el buen camino"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, no ocultó su alegría tras la goleada de su equipo, destacó todo el trabajo del equipo, su grado de compromiso y resaltó la gran efectividad de Teté: "Le tiré de las orejas en rueda de prensa, me mandó un WhatsApp en buen tono y ha respondido".

–¿Qué valoración hace del encuentro?

–Hemos goleado en un campo muy difícil, el Utrera perdió aquí 1-0, el Puente Genil empató a dos, pero el Cabecense dio siempre sensación de controlar. Es un escenario muy complicado por las dimensiones y por el césped, pero el equipo hace ya varias jornadas que ha metido una marchita más y nos estamos adaptando mejor a la categoría. Hay que tener en cuenta que tenemos muchos chicos jóvenes, se están dando cuenta de dónde están y ese paso adelante está ahí ya. Llevamos un mes muy bueno. Ahora piensas en el día del Córdoba o en el del Ceuta y te da pena por esos empates. Vamos por el buen camino, confiaba antes en ellos y ahora también. De todos modos, hay que tener los pies en el suelo, queda mucho y hay que seguir trabajando porque el miércoles nos queda otra final, como todas las que tenemos en este club.

–¿Ha sido el encuentro más completo de la temporada o ha sido efectividad?

–Ha sido efectividad. El día del Espeleño me acuerdo perfectamente que antes de que ellos marcaran tuvimos tres ocasiones muy claras y no entraron y el día que jugamos en Coria nos sucedió lo mismo. Es que no se nos daban. Contra el Lucena también tuvimos situaciones pero, bueno, esto es fútbol y me alegro. Por fin hemos tenido la efectividad que otros equipos han tenido antes que nosotros. Esperamos seguir así porque es importante. Al final, en el fútbol son importantes las dos áreas. Este es el camino después de mucho trabajo, esperamos mantener esta línea.

–Por fin llegó la segunda victoria para el equipo, aunque han sido fuera de casa...

–Nos va a dar alas para seguir fuertes fuera de casa. Somos un equipo con mucho margen de mejora y que tenemos mucha presión alrededor, pero la realidad es que estos resultados, los tres puntos y los goles nos van a dar un plus, esa alegría y esa confianza en nosotros mismos que siempre el cuerpo técnico le mostramos a ellos. Tres puntos muy importantes.

–El hombre del partido ha sido Teté y el miércoles no estará...

–Le tiré de las orejas en la rueda de prensa del viernes y me mandó un WhatsApp para decirme míster lo que has dicho.., pero en buen tono, que tenemos un buen grupo y ha respondido. Me alegro que haya marcado y es una pena que se vaya a la selección. Nosotros no hemos aplazado y el miércoles le tocará a otro compañero. Confiamos en todos y esa es la prueba. Dependía de mí y creí que no era el momento. Estamos todos en el mismo barco y todos vamos a sumar. Lo que queremos es que vaya a la selección, que le vaya bien, que no venga lesionado y que cuando regrese lo haga con la pólvora intacta.

–Sin tiempo para descansar mucho, el miércoles llega el Cartaya...

–Será un partido también complicado, ha empatado en casa con el Bollullos y no hay nada fácil. Espero que mantengamos el sacrificio, el grado de compromiso que estamos demostrando en los últimos partidos y la efectividad de aquí para sumar tres puntos que ya sí que nos permitirían dar un salto importante en la clasificación.