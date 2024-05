"Vamos con ventaja y me marcho contento, los chavales sacaron su orgullo"

El Xerez DFC se ha impuesto al Pozoblanco por 0-1 en la ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF y ha dado un importante paso de cara a seguir peleando por su sueño. David Sánchez, técnico azulino, se ha mostrado satisfecho con el trabajo de sus jugadores, pero no lanza las campanas al vuelo, se muestra cauto

–¿Qué valoración hace del partido?

–La primera parte fue nuestra y la segunda resultó más igualada, pero tuvimos ocasiones muy claras y no creo que el rival nos superase. Se marcharon al descanso perdiendo 0-1 y era lógico que todos los cambios que hicieron fueran ofensivos y jugaron más con el corazón que con la cabeza. Los play-offs son más complicados, hay mucha tensión y menos fútbol, pero creo que los aficionados de los dos equipos han disfrutado porque se ha visto muy buen partido y con ocasiones. En el primer tiempo, estuvimos muy bien, sólo recuerdo una falta lateral de ellos que Vela la echó fuera y tuvimos oportunidades para ponerte 0-2. Luego, si no lo haces, te toca sufrir. Este equipo se ha llevado todo el año tercero, tienen a uno de los máximos goleadores de la categoría y, insisto, en la segunda parte sufrimos. Hay que felicitar a los dos equipos porque los dos se han dejado el alma, han trabajado, han luchado y para el espectador habrá sido una maravilla de partido.

–Abraham es uno de los jugadores importantes del Pozoblaco, ¿les resultó complicado marcarlo?

–Le hemos marcado como a todos, es nuestra forma de trabajar, de defender. El día del Utrera, Joaquín tampoco estuvo fino porque nuestros centrales son buenos. No hemos trabajado una marca especial a él. Es un buen rematador, como muchos de la categoría, y lo ha demostrado durante el curso. Son complicados de marcar porque son buenos y hay que estar pendientes, pero no trabajamos nada especial.

–¿Está todo dicho ya en la eliminatoria con este 0-1?

–Nosotros le dimos mucha importancia al partido de la pasada semana porque sabíamos lo difícil que es esto. Sabíamos que con la vuelta en casa, con nuestra gente, podíamos tener un punto a favor. Saqué todas las cartas y nos vamos de aquí con todo abierto. El fútbol es muy complicado y se dan resultados extraños, en un segundo te cambia todo. Vamos a preparar este encuentro igual que el resto, con la misma humildad, e intentaremos hacer también un buen partido ante nuestra gente que nos permita pasar la eliminatoria. De todos modos, insisto, nos medimos a un buen rival, que en la primera vuelta con 0-2 se metieron en el encuentro y acabamos pidiendo la hora. Esperamos estar a la altura. Vamos con ventaja, pero no sentenciamos en la segunda parte, y entiendo a los chavales, el cansancio, los nervios, un equipo que aprieta... Me marcho contento porque los chicos han hecho un buen partido y cuando sufrimos, fuimos sólidos y sacaron su orgullo.

Afición "Nuestros seguidores se han dado cuenta de que les necesitamos; a mi equipo le gusta el ambiente y se crece en estas situaciones"

–¿El partido fue como se esperaba?

–Sí, sí, totalmente. Fue muy parecido al de la ida de la liga, lo que pasa es que entonces nos marchamos al descanso 0-2, tuvimos ocasiones para el 0-3, Ilias no lo metió y pasamos al 1-2. Aquí la gente aprieta, tiene extremos a pierna cambiada y meten dentro muchos centros laterales. Tiene a Abraham y luego salió Zara, otro jugador que a mí me gusta. Es muy complicado, es un equipo que me gusta, que se habló hasta de que podía coger la primera posición porque Lucena y Xerez CD no estaban bien.

–¿Qué papel ha jugado la afición del Xerez DFC?

–Ellos se han dado cuenta de que les necesitamos. A mi equipo le gusta el ambiente, se crece en estas situaciones, cuando hemos ido a campos lejos que no nos han podido acompañar, lo han acusado y han bajado el nivel. Ellos saben que nos jugamos el ascenso, que es muy importante para el club en todos los sentidos después de bajar la pasada temporada.

–¿Hay una motivación especial por subir después de que el Xerez CD lo haya logrado?

–No, ninguna. Son dos clubes diferentes, cada uno tiene su camino y no miramos nada. Empezamos regular, luego le cogimos el ritmo a la categoría y lo que buscamos es intentar ganar siempre para quedar lo más alto posible, pero en ningún momento nos hemos fijado en ellos. La pasada semana les felicité por el ascenso y ya está, tenemos marcado nuestro camino y vamos todos a una.

–El pique entre los dos Xerez, ¿cómo es?

–No lo sé, bastante tengo con lo mío, no me meto en eso. Tenemos un gran club, con una gran masa social y ni lo miro, no me preocupa la situación ni de ellos ni de ningún equipo, estoy en nuestro y no miramos al de al lado. Nosotros nos fijamos en mejorar y en trabajar. Estoy superorgulloso de llevar este escudo y no tengo que hablar ni del Deportivo, ni del Lucena, ni del Ceuta B ni del Pozoblanco. Hablo de lo mío y de lo que puedo mejorar, no miro de reojo ni estamos pendientes a nada, al menos yo.