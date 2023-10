El triunfo del Xerez DFC ante el Ayamonte (1-0) significó para David Sánchez, entrenador azulino, algo más que tres puntos. Espera que sea un punto de inflexión para comenzar a demostrar que su equipo va a más y que está capacitado para metas mayores. Destaca el potencial del Ciudad de Lucena, "es un equipo bueno, con jugadores que marcan diferencias y que aspira a estar en superior categoría", pero apuesta por un buen resultado de los suyos. "Tenemos ganas de enfrentarnos a los equipos de arriba para comprobar nuestro nivel".

–Partido exigente en Lucena ante uno de los candidatos al ascenso...

–Será un partido complicado, hemos visto al equipo, tienen buena plantilla, muy buen once, dominan muchas facetas del juego y cuentan con un buen entrenador, se nota que es un rival bien trabajado y va a ser un buen partido, espero que bonito para el espectador. Sinceramente, después de la victoria ante el Ayamonte creo que les vamos a coger en un buen momento. Tenemos ganas de enfrentarnos a los equipos de arriba para comprobar nuestro nivel.

–Un triunfo supondría dar un golpe de autoridad importante...

–El fútbol es así, una victoria nos daría un plus bueno porque sumaríamos tres puntos ante un Lucena que está arriba y con una buena plantilla. Va a ser muy difícil, vamos a un campo complicado, se nota la mano del entrenador, es un equipo, como he dicho antes, bien trabajado. No lo conocía y me ha gustado mucho lo que he visto. Para puntuar allí, tendremos que hacer un buen trabajo, pero estamos preparados, creo que no tienen mejor plantilla que nosotros. Tenemos muchas ganas, venimos de ganar y estamos alegres y motivados. Eso es lo que transmitimos, pero también le hemos dicho a los jugadores la verdad, que no vayan a pensar no se van encontrar allí algo que no les hemos explicado. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo. Son buenos en muchas cosas, menos en otras y ahí es donde tenemos que hacernos fuertes. Esperamos estar a la altura.

–El equipo crea ocasiones pero no las convierte, ¿le preocupa?

–Estaría preocupado si no generásemos oportunidades. Digo la verdad, veo todos los partidos de la jornada de nuestro grupo y pocos equipos crean tantas ocasiones como nosotros en casa y fuera. Eso es cosa de los jugadores, la confianza les permitirá meterlas. Por trabajo, creamos situaciones, lo hicimos en Sevilla, en Bollullos y en Coria antes del gol de ellos. Ya entrarán, veo a los delanteros más tranquilos mentalmente, más finos. El equipo está creciendo en calidad, en situaciones de controles, en definición. El equipo crece a través de los resultados. Ellos han ganado partidos ajustados y eso da confianza, a nosotros eso nos falta. Seguro que con dos victorias seguidas la cogemos. Antonio Moreno, Ilias... esos jugadores hace una semana eran los mismos, ahora ganamos y parecen los mejores. Eso es fundamental para el equipo.

–El Ciudad de Lucena está fuerte, pero lleva dos empates seguidos...

–Podemos hacerles daño, está todo igualado. El Ayamonte creo que se adelantó allí con un gol de falta, se le puede hacer daño, pero es un gran equipo y si no estamos bien o si cometemos errores, no van a perdonar. Tienen un delantero que lleva cuatro goles y eso es importante y marca diferencias. Si cometemos los mínimos errores posibles y logramos que ellos no los traduzcan en gol, haremos un buen partido. Estoy convencido, tengo muchas ganas. Será complicado y debemos estar fuertes física y mentalmente para hacer un buen partido y provocar que sucedan cosas.

–¿Cómo ha llegado a Teté?

–Estamos muy contentos. Llega con muchas ganas, con la ilusión del recién llegado. Viene de jugar y su fichaje es muy positivo, espero que esté a la altura de lo que esperamos de él. Firmar en octubre no es fácil porque o fichas a alguien que llegan sin equipo y cuando se pone bien estamos en enero o te haces con un futbolista como Teté al que no es fácil sacar de sus equipos. Hay darle su tiempo, pero creo que se ha enganchado rápido, se ha acoplado pronto al vestuario y va a sumar desde ya. Además, con la ley esta en Tercera de que a partir de los ocho partidos no pueden cambiar de equipo en el mismo grupo, tenemos que movernos rápido en ese sentido. En un par de jornadas, ya no podremos optar a gente importante del grupo.