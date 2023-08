David Sánchez, técnico del Xerez DFC, seducido por Chapín

El Xerez DFC disputó este miércoles ante el Ceuta su primer partido de la pretemporada en Chapín con el II Trofeo Pepe Ravelo en juego. Los azulinos vencieron a los de José Juan Romero por 1-0 con una diana de Marcelo y David Sánchez, técnico xerecista, terminó seducido por la magia del Municipal y orgulloso del rendimiento de sus jugadores cuando faltan sólo diez días para el inicio de la liga.

El sevillano, antes de entrar en detalles sobre la cita ante los norteafricanos, mostró su admiración al estadio y al estado del césped. "Quiero felicitar al jardinero de Chapín porque el césped es una alfombra y da gusto jugar aquí. Es complicado encontrar campos en este estado, es justo agradecérselo porque ha hecho bien su trabajo y, a veces, gusta que a uno se lo agradezcan".

Y sobre lo que vio sobre el verde admitió sentirse "contento, todos teníamos muchas ganas de volver. Empezamos un poco nerviosos, pero si todos los partidos amistosos hubiesen tenido esta intensidad, no sé si íbamos a poder aguantar hasta el final de temporada. El ritmo fue fuerte, duro, el partido fue muy bonito, con mucha energía positiva dentro. Una vez superados esos momentos de nervios, fuimos a mejor y terminé contento. La afición también apoyó y la grada va a ser muy importante para nosotros aquí en Chapín, que tenemos que hacer de él un fortín".

Objetivo "Mis charlas siempre van enfocadas en ponerse el mono de trabajo y en competir, eso no se negocia nunca"

Su equipo lo hizo bien en defensa y ataque. Él va más allá a la hora de resaltar los aspectos positivos que le dejó el encuentro con un equipo de Primera RFEF que ya ha comenzado a la temporada. "Mis charlas siempre van enfocadas en ponerse el mono de trabajo y en competir, eso no se negocia. Además, en es caso, no es fácil jugar en Chapín, no es fácil jugar en un estadio así, los futbolistas son jóvenes y, aunque empezaron nerviosos, luego fueron tranquilizándose y, poco a poco, se hicieron con el partido y el campo. Les suelo decir también que nos pueden señalar por falta de calidad o por no estar bien con balón, pero por falta de trabajo, por no competir o por no ir por cada balón a vida o muerte nunca. Ese aspecto es el que más señalo, ahí tenemos que ser los mejores".

Carri "Es uno de los jugadores que yo pedido y he sido claro con él, queremos hombres, no nombres y que demuestre que está por encima de esta categoría"

Carri firmó el martes por la noche, entrenó el miércoles y jugó por la noche. Es un futbolista que le gusta y espera su mejor versión. "Estamos contentos con su vuelta, aunque en el rato que le sacamos cogió cinco balones y perdió cuatro, pero es normal porque lleva mucho tiempo sin competir. Sólo ha hecho un entrenamiento con nosotros y le quisimos sacar de cara a la grada y para que recupere el gusanillo ese de competir. Estamos muy contentos y le he sido claro, como con todos, le hemos dicho que aquí queremos hombres, no nombres, queremos trabajo. La Tercera es muy complicada y el balón está en su tejado para demostrar que está por encima de esta categoría y que por eso le hemos firmado. Ha sido uno de los jugadores que yo he pedido, es importante que dé un paso adelante, necesitamos al mejor Carri y que, poco a poco, coja su mejor estado físico para que empiece a sumar".

Por último, restó importancia a la nueva lesión de Ilias, que tuvo que dejar el campo en el minuto 21: "Creemos que no es una recaída, que son molestias, pero se va a hacer pruebas. Se ha sentido pesado y le pasron factura la ansiedad, los nervios, las ganas de jugar, todo un poco. Esperemos que no sea nada porque es un jugador importante para nosotros y lleva arrastrando molestias desde hace tiempo, a ver si de una vez se pone al cien por cien".

La plantilla se ha ejercitado este jueves por la mañana en el gimnasio y este viernes encara con doble sesión la preparación del que será este sábado su último test de pretemporada antes del inicio de liga. Jugará en el Guadalquivir frente al Coria (20:00).