Daviti, tercer jugador del Xerez DFC que se despide

David Bonilla 'Daviti' ha dado por finalizada su etapa como jugador del Xerez DFC. El joven defensa zurdo, cedido por el Granada a la entidad azulina el pasado verano, recibió permiso del club para realizar una prueba con un equipo polaco y está dispuesto a quedarse y no volver.

Daviti ha asegurado en declaraciones a La Jugada de Canal Sur, que "estoy muy contento en el club en el que estoy a prueba. Los entrenamientos van muy bien, aunque es un fútbol distinto, mucho más físico, estamos a menos seis o siete grados. Lo peor que llevo es el idioma, aunque me manejo con el inglés".

El jerezano detalla que "vine para hacer una prueba, pero voy a intentar quedarme, espero que en las próximas horas mi situación se pueda hacer oficial. Cuando me llegó la oportunidad no me lo pensé mucho".

Además, resaltó: "Soy joven y quiero seguir creciendo. Cuando me vine, ya le conté a mis compañeros la situación. No he tenido minutos como me comentaron, no era feliz porque no contaban conmigo y lo que quiero es jugar. No se ha cumplido lo que me explicaron en su día. Creo que el Xerez DFC ya es pasado para mí ahora mismo".

Daviti, con 19 años, ocupa plaza sub-23 en el cuadro xerecista y sólo ha participado en dos encuentros hasta el momento, uno de Liga ante el Montijo y en el de Copa del Rey frente al Leganés, en el que fue titular.

Los técnicos esperaban su vuelta, pero ahora tienen vía libre para buscar un jugador menor de 23 años.