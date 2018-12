"Después de haber remado tanto te quedas con mal sabor de boca"

–¿Qué balance hace del partido y del empate final?

–Después de haber remado tanto, en la acción de la última jugada te quedas con un mal sabor de boca. Veníamos a por la victoria, hemos estado muy cerca de conseguirla, al final no ha podido ser. Nos llevamos un punto y al final, cuando parecía que ya tenías los tres, te sientes un poco insatisfecho. Creo que ha sido un partido entre dos equipos que están en un buen momento, que están en alza, y hay que sacar algunas conclusiones positivas y otras conclusiones de que tenemos que mejorar en algunos aspectos.

–¿Era un partido de empate?

–Ellos han fallado alguna ocasión, nosotros hemos fallado para finiquitar el partido, la hemos tenido para meter el 0-2. Cuando se juega entre dos equipos con una dinámica positiva, tanto ellos como nosotros, porque es cierto que nos está costando ganar, son empates pero llevamos nueve jornadas sin perder y eso es una dinámica positiva, y con partidos prácticamente casi ganados. Sí, puede pasar que no haya un dominador claro dentro del partido, que haya fases en las que uno juegue más, otro menos... Quizá cuando hemos pasado lo peor, que era el inicio del segundo tiempo, en una acción puntual se nos han ido dos puntos.

–Los Barrios pidió penalti en la jugada justo antes del 0-1. ¿Qué le ha parecido el arbitraje?

–Si digo todo lo que pienso del arbitraje podía ser malinterpretado. Se han dado circunstancias, paso por alto, me centro en el juego que además creo que es lo verdaderamente importante. el análisis del partido en cuanto a que el árbitro haya estado o no a la altura creo que no procede. Los árbitros en una decisión puntual pueden perjudicar o no y con la acción puntual del penalti yo no lo veo pero que no lo vea no quiere decir que no lo sea, creo incluso que los dos implicados en la acción tendrían dudas.