Edet denuncia que se siente engañado por el Xerez DFC

El club lo niega todo , tiene una versión de los hechos totalmente diferente, no va a emitir ningún comunicado y sí contestará a la AFE a través de sus servicios jurídicos. Mientras, Ignacio de la Calle , presidente azulino, sí asegura que "la persona que nos lleva el asesoramiento jurídico dice que se redactó el documento de mutuo acuerdo y que expresaba claramente que él dejaba la vivienda , se le pagaba la prima y se terminaba el contrato . Dice que no, pero tenemos el documento en el club. Se va a contestar a AFE a través de la asesoría jurídica. No tiene razón porque niega que haya un documento firmado y él firmó ".

Por otro lado, subraya: "Hay que resaltar que Edet no tiene ningún otro club donde prestar sus servicios , que se ha alquilado una vivienda en Xerez porque tiene contrato con el club para la próxima temporada, que no tiene ni ha tenido la menor intención de resolver su vínculo contractual con el club, por lo que pudiéramos estar ante unos hechos que pudieran tener relevancia incluso penal".

Comunicado de Edet

Edet también ha explicado en sus redes su versión los hechos de los últimos días: "Buenas tardes, socios y aficionados del Xerez, quería transmitiros lo que me ha pasado con la actual directiva y en particular con el vicepresidente Jesús Viloita.

Jesús se pone en contacto conmigo y con mi representante para que pueda dejar la vivienda donde estaba alojado porque la necesitaba el dueño del piso. Nosotros le transmitimos que no habría problema, pero que hicieran el favor de pagarme la prima de 1.000 euros que tengo por ascenso a 2 B, una prima que me he ganado partido a partido. Somos jugadores humildes, porque muchos no pasamos de los 1.000 euros, y así tendría el dinero para irme a otra vivienda y poder tener el piso para la próxima temporada. Ellos aceptan , vienen al piso y también el propietario. Me dan los 1.000 euros, les entrego las llaves y me voy.

Y para sorpresa mía, cuando tengo un contrato ganado domingo a domingo, con 50 partidos, 4.124 minutos con este gran club en 2 temporadas, me sale la oportunidad de mi carrera de jugar en 2ª B con este club mejorando mi contrato, resulta que al cabo de unos días sale en la redes sociales que me han dado la baja sin aviso y sin haber hablado conmigo ni mi agente.

Sólo deciros que yo he querido y quiero jugar en este gran club y he puesto esto en manos de abogados, porque quiero que cumplan y cumplir mi contrato laboral que me he ganado en el campo. Un saludo con cariño Edet".