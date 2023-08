Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, pasa revista a la actualidad del club

Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, ha pasado revista a toda la actualidad del club en una entrevista concedida a los medios del club, emitida por Facebook en directo y en la que ha contestado a todas las preguntas que los aficionados azulinos le han ido realizando.

El técnico xerecista ha dado todo tipo de detalles y ha tocado todos los temas de interés como la salida de jugadores, la situación de algunos de los fichajes, la posibilidad de realizar más, ha realizado un análisis de la plantilla y ha destacado que le preocupa no haber pisado Chapín en toda la pretemporada.

Hugo, Parejo y Donoso

Espada ha confirmado que cuentan con Hugo Carrillo porque le consideran válido, aunque admiten que la situación no fue fácil tras su fichaje frustrado por el Cádiz, que Rafa Parejo es para ellos un "pilar importante y uno más de la plantilla", aunque el futbolista les comentó al principio de la pretemporada que su intención era de salir si le llegaba una oferta de superior categoría. Y sobre Donoso reiteró que está entrenando, pero que no cuentan con él y que espera llegar a un acuerdo para su marcha.

Mikan y Jovanovic

Los dos atacantes en estos momentos no están teniendo minutos por diferentes motivos, pero tienen uno en común: a día de hoy, no tienen su documentación en regla y no se les puede tramitar la ficha. La entidad espera solventar la solución antes del inicio de la competición.

Carri y Sergio Martínez

Muchos aficionados se interesaron por las negociaciones con el extremo chiclanero y fue tajante. "Le realizamos una oferta al principio de dos temporadas más otra opcional, pero no la aceptó. Más tarde, ya en otra situación de mercado porque nuestra plantilla estaba más configurada, nos llegó la oportunidad de volver a entablar contactos. Le realizamos otra oferta adaptada a esa situación y la volvió a rechazar. Imagino que está esperando opciones de superior categoría".

Mientras, la renovación de Sergio no se la han planteado. "Tenemos cinco centrales y esa demarcación la tenemos totalmente cubierta·.

Jugadores a prueba

El club ha tenido a prueba casi desde el inicio de pretemporada a David Muñoz, que finalmente se va a marchar a otro equipo. Dani Del Moral jugó en Rota pero "no es el tipo de jugador que buscamos, tenemos esa demarcación cubierta" y tanto Savio como Luca también tienen problemas con su documentación. Sin futbolista que se encuentran fuera del 'Acuerdo de Schengen' y para poder jugar necesitan o un permiso de estudios o de trabajo.

Lolo Garrido y Álvaro Rosado

Espada confirmó que prescindir de Lolo Garrido fue decisión del club, mientras que "Hugo decide marcharse él después de una conversación con el míster. Nuestra intención no era que se marchara, nos parecía un jugador interesante".

Plantilla

Bajo el punto de vista del director deportivo azulino, la plantilla a día de hoy es "competitiva, pero corta. Estamos abiertos a mejorar especialmente los puestos de ataque. No nos planteamos más salidas y sí incorporar a más jugadores, aunque todavía quedan días para que se cierre el mercado y siempre se pueden recibir ofertas. De todos modos, no es fácil, mi trabajo es configurar la mejor plantilla posible buscando el equilibro deportivo y económico. La idea es la de ser competitivos y buscar ser campeones".

Chapín

El Xerez DFC comienza la temporada el próximo 10 de septiembre y no ha podido disputar ningún amistoso en Chapín y es un tema que le preocupa: "Lo normal es que los jugadores tengan una toma de contacto con el campo en el que van a disputar sus partidos y eso no ha sido posible. Me preocupa porque es lógico que los futbolistas pisen su estadio para contactar con el entorno, para tener referencias y saber con qué ambiente se van a encontrar. En ese sentido, poco o nada más se puede hacer al margen de lo que la directiva está haciendo".