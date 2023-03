"A Marc le dije el lunes que no le quería conmigo, no estaba contento con su trabajo"

Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, desvela los motivos que le han conducido a prescindir de Marc Domínguez, asegura que tomó la decisión de rescindir el contrato de Fran García y que el grupo le hizo ver que no era lo acertado en estos momentos, afirma que no ha presentado la dimisión ni se lo ha planteado, y sigue confiando en la permanencia porque "el grupo está más unido que nunca".

–¿Qué sucedió el lunes con Marc Domínguez?

–Cuando las cosas van mal se buscan reacciones, las posibles causas por las que están sucediendo las cosas y se toman decisiones, tampoco hay que darle muchas vueltas al tema. El lunes le dije que, tras dos semanas de trabajo y después de ver la documentación que me había dejado con información sobre la plantilla, no estoy contento y tiene que haber consecuencias. Le comunico eso, que no quiero que esté codo con codo conmigo en la primera plantilla y, eso, anteriormente, ya se lo había dicho. Le había marcado unas directrices que no cumplió. Creía que era algo salvable, pero a partir del lunes todo desembocó en esto. A partir de ahí, el club se puso en contacto con él y es el que tiene que llegar a algún tipo de acuerdo con él y yo mantener al margen, yo soy un trabajador que debe estar centrado en lograr la salvación de la mejor manera posible. El caso de Juan Carlos es distinto, estoy contento y me ayuda en el día a día.

–¿Y en el encuentro con los jugadores y los técnicos?

–Eso era normal después de perder un partido en El Ejido como lo hizo el equipo, en el último minuto y después de competir bastante bien. Todos comentamos cosas que eran necesarias, estamos buscando un punto de equilibrio, una situación que sea favorable para todos que nos ayude a alcanzar el objetivo.

–¿Por qué le da la baja a Fran García y luego el club rectifica?

–El grupo me hizo ver que no era la decisión más acertada prescindir ahora de un jugador. Rectificar es de sabios y si en una decisión tan drástica todo el mundo está de acuerdo para que no llegue, entendimos que era una situación que antes no se había producido y hay que oír a los jugadores. No pasa nada por entonar el mea culpa.

–Tras la tempestad, siempre llega la calma, pero ¿afrontará el grupo el partido del domingo ante el Recreativo Granada en las mejores condiciones?

–A nadie le gusta afrontar un partido en esta situación, pero tampoco les gusta jugar ese partido en esta posición. Son situaciones que se dan en la vida y hay que afrontar las cosas con normalidad. Esto no es nada que no se dé en el fútbol y en la vida cotidiana. Los jugadores son profesionales, han entendido que la situación no es la idónea y lo mismo han entendido que prescindir ahora de un compañero tampoco era la mejor decisión. La tomé, se lo comuniqué, luego entendí lo que me transmitieron y rectifiqué. Y, de verdad, no es por darle más o menos importancia es porque entiendo que la vida es así.

–Se ha llegado a decir que ha presentado su dimisión y que le han convencido para seguir...

–No, no es cierto. No la he presentado porque no soy de tirar la toalla. Si algo tengo, es que soy cabezón. Desde el primer día sé que la situación era complicada, que no iba a ser fácil y que tendría que tomar decisiones que no le iban a gustar a algunas personas. Mis padres me enseñaron que las cosas hay que vivirlas con normalidad, esto no es una burbuja. Los futbolistas son conscientes de la situación y, insisto, están más unidos que nunca y con esto no quiero decir que antes no lo estuvieran. Tanto el club como yo vamos a ayudar a los jugadores y a los técnicos para lograr el objetivo.

"A día de hoy, el equipo está más unido que nunca y más que capacitado para salvar la situación"

–El entrenador sigue confiando en la permanencia, ¿qué le ha comentado?

–El entrenador tiene confianza y tal y como he visto entrenar al equipo entiendo que la salvación sólo depende de nosotros. A día de hoy, apostaría todo a que se va a conseguir. Si pensase lo contrario, también lo diría. A día de hoy, después de la charla del lunes y de cómo se dieron las circunstancias, tengo confianza plena. No es agradable para nadie, pero el equipo está más unido que nunca y que ellos están capacitados para salvar esta situación con todo lo que hemos hablado.

–El domingo al volver de El Ejido los jugadores se encontraron con una situación incómoda, todo afecta...

–Eso es censurable y el club ha actuado como debe actuar, no todo vale. El fútbol es lo menos importante en estos casos, los jugadores son personas. Lo más importante es que los futbolistas se sientan seguros con sus familias. Lo del domingo lo que pasó con el coche de un jugador no tiene cabida ni en el Xerez ni en Jerez, tenemos que estar todos unidos y así todo será más fácil.