"Asumo mi parte de culpa, pero aquí ciertas decisiones deportivas las han tomado los directivos"

Marc Domínguez, exsecretario técnico del Xerez DFC, destapa la caja de los truenos, desvela los motivos por los que ha sido despedido, asegura que Edu Espada fue el encargado de comunicarle la decisión tras asegurarle que no contaban con él porque no estaban contento ni con el trabajo que había hecho ni con el que estaba haciendo y también que iban a dar la baja a Fran García. Arremete contra los contra los directivos y les responsabiliza de tomar decisiones deportivas sin contar con los técnicos.

–¿Está usted despedido o sigue perteneciendo a la comisión deportiva del Xerez DFC?

–El lunes Edu Espadas delante del presidente y del directivo Javier Rodríguez me comunicó que dejaba de ser secretario técnico porque no estaba de acuerdo con el trabajo que estaba haciendo y con el que había hecho. Lo que más me molestó fueron las formas. Me dijo que le iban a dar la baja al jugador de la primera plantilla Fran García por su bajo rendimiento y que yo también salía como responsable. Me llamó el representante preocupado, pero finalmente no llegó a producirse y los motivos los desconozco. El nuevo director deportivo tiene su forma de trabajar y no entro a valorarla, el tiempo dirá si es la persona adecuada o no. No me gustaron las formas, he trabajado mucho por el club, intentándolo siempre hacerlo de la mejor manera posible y creo que merecía otro trato. No creo que la situación tenga mucha solución porque ya me han dicho lo que piensan de mí y de mi trabajo.

–Me señaló directamente como el responsable en materia de fichajes, cuando había una comisión deportiva que es la que ha tomado las decisiones durante el año y ha sido un auténtico desastre. He trabajo en muchos clubes y no me he encontrado en ningún lado lo que aquí, ciertas decisiones deportivas las han tomado los directivos. Se nos han reprochado muchas cosas, la no renovación de Curro o de Jacobo, la cláusula de Salama... Hay muchos temas que no comparto, como la destitución de Pérez Herrera, que la tomó la directiva y no contó con la secretaria técnica. El equipo en ese momento no estaba mal, llevaba cinco partidos sin perder y se encontraba trabajando bien y en una buena dinámica. Las destituciones de los entrenadores no tuvieron nada que ver con nosotros.

–El club mantiene que usted no ha dejado de pertenecer a la entidad, que su situación está en manos de los abogados...

–Desde el momento en el que me comunicaron la decisión, la puse en manos de mi abogado para intentar llegar a un acuerdo económico. Hablé con un miembro de la directiva para cerrar un acuerdo, pero sabía que iba a ser complicado y le pasé el número de mi abogado para el tema de la rescisión, ya que tengo contrato hasta el próximo año. Ahora resulta que el culpable de todo voy a ser yo por firmar... Les dije que estaba dispuesto a perdonar una parte importante, pero no puedo aceptar lo que me ofrecen. Esto es fútbol, todos sabemos lo que es y asumo mi parte de responsabilidad, aunque no soy el culpable de todo. Lo normal es llegar a un acuerdo en el que ambas partes cedamos

–Juan Carlos Ramírez, su compañero en la secretaría técnica, sigue en la entidad, pero sí ha asegurado que no es culpable de todo lo que ha sucedido y que tapa muchos trapos sucios...

–Tanto Juan Carlos como yo sabemos todo lo que ha pasado ahí dentro. Él es un trabajador del club y no hace falta añadir mucho más. Aquí lo que está claro es que las mentiras tienen las patas muy cortas.