Edu Espada: "Aquí no hay más responsables que los que se ponen las botas el domingo"

Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC, se ha mostrado muy crítico con la plantilla azulina tras su derrota del domingo ante el Espiel. El lunes mantuvo una reunión con los jugadores en el vestuario, les reprochó su actitud, dio un toque de atención a Carri por sus declaraciones y advirtió que "no vamos a consentir que se repitan días como el domingo porque es una deshonra para la institución". En declaraciones a La Jugada de Canal Sur, además, resaltó que "hay un virus de indolencia" y responsabilizó a los futbolistas de la situación: "Me sabe mal decirlo, pero aquí no hay más responsables que los actores principales, que no son otros que los que el domingo se ponen las botas y que el domingo no tuvieron actitud".

–¿Está el equipo en crisis tras los resultados fuera de casa?

–No sé si está en crisis, pero sí es verdad que sumar un punto de quince no es nada halagüeño a las alturas que estamos de temporada.

–¿Por qué no llegan los triunfos fuera?

–Hace siete semanas, el día que empatamos en Bollullos, dije que para mí había falta de actitud y todo el mundo me lo cuestionó y dudó. Falta de actitud no es sólo no correr, el equipo corre. Falta de actitud es no tener concentración, no tener liderazgo, no potenciar lo que haces bien y minimizar lo que haces mal... Si de diez duelos ganas cinco y pierdes cinco, juegas con un adversario, pero si de diez ganas uno y pierdes nueve es porque falta actitud, eso es lo que pasó el domingo y es imperdonable para todos los que conformamos el Xerez Deportivo FC. El fútbol es un deporte de roles y el error está permitido, pero lo que no vamos a consentir es que se repitan días como el domingo porque es una deshonra para la institución.

–¿Falta motivación?

–El reto es motivante y están motivados. El lunes tuve una charla con los jugadores en el vestuario y se lo dije a los más veteranos y a los que más tiempo llevan aquí, que esto es un virus que está implantando desde hace tiempo en ese vestuario y que nadie ahí dentro ha hecho nada por acabar con él y así es muy difícil. Y si ellos no lo hacen pues alguien tendrá que asumir ese liderazgo, tomar decisiones y tendrán que asimilarlas.

Duro "Observo conformismo, desidia, indolencia, no hay ningún actor principal que dé un golpe encima de la mesa y diga esto no"

–¿El problema es la falta de gol?

–Hay un virus de indolencia. Yo vivo esto en el día a día como oportunidad. La pasada temporada, el equipo descendió pero este club es un escaparate en todos los sentidos por la repercusión de la entidad, tiene connotaciones que te acercan al fútbol profesional y quiero que me sirva de trampolín para llegar a otras categorías o que el mismo club me dé la oportunidad de ascender de categoría. Observo conformismo, desidia, indolencia en ocasiones. No hay ningún actor principal que dé un golpe encima de la mesa y diga esto no. Hay grandes profesionales, buena gente, pero en estos momentos quiero a un tío que me vuelva loco el vestuario con una actitud positiva, ganadora y demuestre ese mal perder y eso no lo veo dentro del vestuario.

–¿Falta un líder?

–No es por señalar a nadie, esto es cuestión de equipo y da igual que lleves una temporada que cuatro. Lo que te tiene que motivar cada jornada es salir al campo con ganas y querer vivir de esto. Noto que hay un jugador que hace alguna cosa bien, pero que puede hacer más y se conforma con el halago y siempre tiene que haber espíritu de superación y querer más y todavía más si tienes una carrera tan corta. Es como si tu padre te manda a estudiar fuera y te quedan todas en el primer trimestre, pues al siguiente te mando a recoger aceitunas. Hay gente joven que se conforma con estar en el Xerez y el Xerez tiene que ser el principio del camino. Eso lo tuvimos a fuego en la pretemporada, nos duró varias jornadas, se fue diluyendo y el domingo se tocó fondo.

–(...)

–No había visto una cosa igual en mi vida, es que el otro equipo jugaba con dos juveniles y no le ganábamos los duelos ni a los juveniles y el portero parecía Ter Stegen mandando desde atrás, hablando y ordenando y los compañeros que estaban fuera viviendo la situación igual y aquí si alguien de fuera dice algo parece que es un ser de luz. esto es fútbol, es la vida y lo que no es negociable es la actitud. El míster tiene su manera de llevar esto, le facilita el día a día a los jugadores, es buena persona, no es tan pasional como yo, y se aprovechan de su condición. Dice las cosas claras, pero intenta llevarse siempre el peso de la responsabilidad y, al final, los jugadores se aprovechan. Me sabe mal decirlo, pero aquí no hay más responsables que los actores principales, que no son otros que los que el domingo se ponen las botas y que el domingo no tuvieron actitud. Se puede perder, como otras veces, pero lo del domingo fue algo que no puede volver a suceder.

Refuerzos "Jairo Morillas tenía una oferta nuestra y se fue al Puente Genil, se dice que aquí se paga mucho y la información es equivocada, estamos en desventaja"

–Hay gente que duda de la confección de la plantilla y dice que faltan delanteros...

–El equipo no está rematado, dejamos fichas libres para irlas cubriendo en función de las necesidades y también por la idiosincrasia del club, que debe tener un número de jugadores por año de la cantera en el primer equipo. Esta categoría es una puta mierda, y se lo dije a los jugadores, que aquí nadie es más que nadie y el problema o el error está en que no miramos para dentro y algunos se hacen eco de lo fácil, faltan delanteros, no metemos goles. A Carri se lo he dicho, que sus declaraciones después del partido fueron desafortunadas y no me tapo de nada. En el otro Xerez, Antonio Jesús marca goles, él es también mediocentro y ¿por qué no los hace? Esto es así y no quiero señalar a nadie porque todos somos culpables, pero vamos a lo fácil.

–(...)

–Seré culpable de que hasta el día de hoy haya querido firmar a jugadores que el cuerpo técnico luego no haya creído prioritarios o de centramos al máximo en un delantero y que hasta ahora nos han dado plantón. Jairo Morillas tenía una propuesta nuestra y ha preferido quedarse en Puente Genil. Se dice que aquí se paga mucho y la información es equivocada, es mentira. Hay jugadores en otros equipos ganando 1.600 o 1.700 euros y nuestra plantilla es de una media más baja, los que han llegado son baratos, lo que ha encarecido la plantilla son los contratos antiguos que tuvimos que asumir. No estamos luchando en igualdad de condiciones con otros clubes que sí tienen ese potencial y tenemos el problema con los pisos, que son caros y si los jugadores se lo tienen que pagar es un coste que tenemos que quitarle a ese contrato. El principal responsable soy yo porque lo gestiono, pero no podemos poner excusas en el día a día. Quiero siempre el por si acaso, pero no excusas o es que, es que... Esto es de todos y si no empezamos a ser conscientes de lo que tenemos, pues no disfrutaremos del camino, con lo bonito que esta profesión.