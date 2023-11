Carri: "A este equipo le falta más maldad, picardia, calle"

Carri, centrocampista del Xerez DFC, recuperó la titularidad ante el Atlético Espeleño y se ha mostrado crítico con el equipo. Lamenta la falta de puntería, pero también advierte que les falta "maldad, picardía, calle" y que "en esta categoría hay que competir y nos está faltando, no nos da con lo que estamos haciendo".

El chiclanero ha asegurado que "es complicado de explicar lo que le está pasando al equipo, hay que meter las oportunidades que generamos. El fútbol es así, gana el que marca más goles y no los logramos. No conozco la fórmula porque ocasiones creamos, pero no las materializamos y, por desgracia, el rival tiene una y la hace. No podemos relajarnos porque cada vez que nos relajamos un poquito nos marcan".

A la hora de explicar, bajo su punto de vista, qué le falta al equipo para solventar los problemas en ataque, es directo: "Nos falta gol, mordiente, tener más maldad, más picardía, más calle, que no tenemos. A la vista está, no podemos engañar a nadie, no lo tenemos. Lo dije al principio y nos sigue faltando, ya quisiera yo que todos marcásemos goles, pero no llegan. Es otra vez lo mismo, nos falta picardía y maldad. Tenemos actitud, corremos mucho, pero en el fútbol hay que meterlas. En esta categoría hay que competir y nos está faltando, no nos da lo que estamos haciendo".

Carri tampoco se olvida de los seguidores y no encuentra las palabras para agradecerles el apoyo que les dan cada semana. "A la afición nos la vamos a cargar porque siempre está ahí y las críticas son entendibles, tenemos que asumirlo. Poco se le puede decir porque la afición es el club. Se le puede pedir poco, fue hasta Espiel, que está lejísimos, da la cara y nosotros no le estamos respondiendo, es la realidad. Espero que esto cambie rápido", sentencia.