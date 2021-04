Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, se ha mostrado muy preocupado por el brote de Covid-19 aparecido en el plantel azulino en los últimos días. "No sé cuándo vamos a volver a jugar, ahora lo único que me importa es la salud de mis entrenadores y de mis jugadores", resalta.

–¿Cómo se está viviendo en el club esta delicada situación generada por el brote de Covid-19 en la plantilla?

–Con cautela y máximo respeto para todos por su gravedad. Es un tema que afecta a nuestros jugadores, a nuestros técnicos, al club y todo está por encima del tema deportivo. Lo que nos preocupa es el estado de todos y su situación personal en estos momentos tan delicados. Somos competitivos, queríamos jugar, queríamos entrenar, queríamos ganar, pero hay que ser solidarios y no podemos hacer nada.

–Ha hablado con todos los jugadores afectados, ¿cómo se encuentran?

–Están desbordados, pero gracias Dios más o menos bien. Terminamos contentos el partido del sábado después de ganar al Puente Genil y cuando volvimos el lunes para comenzar a preparar la cita del miércoles con el Ciudad de Lucena ya hubo jugadores con síntomas, nos lo comunicaron y lo mandamos a hacerse el test. Ahí surgió la alarma de los primeros positivos y el club decidió parar y que todos nos hiciésemos la PCR. El martes fue un día tranquilo, pero esta mañana -ayer para el lector- han aparecido jugadores con síntomas y también han dado positivo. Lo hemos puesto todo en manos de la Andaluza y de los profesionales sanitarios y estamos esperando que nos marquen las pautas.

–Con el brote que hay en el plantel, ¿cuándo podrá volver a competir el equipo?

–Nos permitieron el aplazamiento del partido ante el Ciudad de Lucena y estamos esperando que nos confirmen que tampoco jugamos en Lepe. Pero es que con esta situación se complica todo. Ellos estarán meditando el tema y nos comunicarán en breve su decisión. De todos modos, insisto, ahora lo que importa es la salud de los jugadores y de los técnicos. No sé si nos permitirán entrenar para poder jugar con el Puente Genil a final de mes.

–La fase de ascenso se ha convertido en un caos por los aplazamientos...

–Entedemos y comprendemos la situación de todos los clubes, pero es que nosotros también estamos preocupados y nos estamos viendo perjudicados, ojalá nadie de nuestra plantilla tuviese Covid. Esto es algo grave, con los temas de salud hay que tener máximo cuidado.

–¿Teme que este parón pueda afectar al gran rendimiento que estaba ofreciendo el equipo?

–Esperemos que no. Nosotros con un positivo el lunes queríamos jugar, ya tuvimos positivos durante la Liga y jugamos. Ahora son ya bastantes futbolistas. Vamos a tener que dejar de entrenar durante algunos días y todo afecta. De todos modos, los futbolistas son profesionales y se esforzarán para volver lo mejor posible y para que este parón no frene nuestra línea ascendente.