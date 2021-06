Edu Villegas ya ejerce de director deportivo en el Ceuta

El Ceuta ha presentado este sábado a su nuevo director deportivo, el jerezano Edu Villegas. Luhay Hamido, presidente del club caballa, fue el encargado de darle la bienvenida. Los dos consideran al proyecto del equipo en su estreno en Segunda RFEF "muy ilusionante".

Villegas aseguró en rueda de prensa que "es un privilegio y un honor llegar a este club. He seguido al Ceuta y no lo digo ahora porque estoy aquí. He admirado su gestión. Me dejaré la vida por él y haré lo posible y lo imposible para que todo salga lo mejor posible".

Además, el exdirector deportivo del Xerez DFC subrayó: "Vamos a armar un buen proyecto y un conjunto respetado, como cuando venía como portero, que estaba deseando que el partido terminase. El deseo es que la afición se vuelque con el equipo".

La primera decisión que ha tomado junto al presidente ha sido la elección del nuevo técnico tras la marcha de José Juan Romero al Eldense. La entidad ha anunciado también la contratación de Chus Trujillo, que llega procedente del CD Tamaraceite, que precisamente será uno de los rivales del conjunto caballa esta temporada.

Ahora, está centrado en la composición de la plantilla, que será competitiva y seguro que estará integrada por más de un jugador conocido para la afición xerecista.