Edu Villegas anuncia refuerzos en el Xerez DFC

Edu Villegas, director deportivo del Xerez Deportivo FC, dio la cara en los medios oficiales del club después de la derrota en Coria, traspié que deja al equipo de Josu Uribe en la sexta posición, a un punto del cuarto clasificado y a seis del líder. Pero más que la clasificación, en el Xerez DFC preocupa las sensaciones que está dejando el equipo azulino, que acumula tres derrotas en las cuatro últimas jornadas...

Claro como siempre, Edu Villegas anuncia la llegada de refuerzos a una plantilla que volverá a los entrenamientos el próximo viernes con una doble sesión: "El equipo está de vacaciones desde ayer hasta el jueves, el viernes entrenamos mañana y tarde, y les he dicho a los jugadores que desconectaran y que pasaran estos cuatro días. Sí es verdad que estamos sometidos a una gran presión, a una gran exigencia de un club grande como somos, y sé que a la afición, que es soberana, siempre hay que tenerle el máximo respeto. Esta mañana he estado reunido con el entrenador, una reunión bastante extensa, para ver situaciones y a partir de que vengan los jugadores me iré reuniendo a título personal, que ya lo he hecho estas semanas atrás, con todos y cada uno de los miembros que componemos el tema deportivo, jugadores, cuerpo técnico y demás, e irán tomándose decisiones para el beneficio del club".

Y entre esas decisiones está la de reforzar la plantilla: "Como el mercado de invierno está abierto hasta el 31 de enero, tendremos que ir mejorando donde consideremos oportuno. Si llegan jugadores mayores de 23 años, como tenemos todas las fichas cubiertas, tendrá que haber salidas, y si son sub-23 tenemos dos fichas libres todavía. A partir de ahí tendremos que gestionarlo muy bien e hilar muy fino para, dentro de la plantilla y del equipo que tenemos, darle un toque de calidad y un plus para esta segunda vuelta, que va a ser dura, difícil pero con las expectativas y con la idea clarísima de conseguir el objetivo final".

El director deportivo xerecista explica que "sinceramente, deberíamos tener más puntos de los que tenemos, entre cuatro y siete puntos, obviamente no estamos contentos con la situación, que no es trágica porque entre otras cosas estamos a un punto del play off y a seis del primero, queda un partido de la primera vuelta y toda la segunda por delante. Eso ahora puede verse que suena a excusa barata y aquí no ponemos excusas baratas. A día de hoy, el máximo responsable total y absoluto soy yo, y yo creo que tenemos una plantilla y un cuerpo técnico capacitados para conseguir los objetivos marcados que no son otros que, de forma innegociable, jugar el play off y a partir de ahí luchar por un ascenso, y si jugamos el play off como primeros, mejor que como segundos. Eso es innegociable y a partir de ahí vamos a seguir peleando y luchando".

Villegas también recuerda que "las notas se ponen en mayo, cuando termina la competición y empiezan los play off y este año tenemos el objetivo marcado. Llevamos tres años, el primer objetivo fue el ascenso, se consiguió; el segundo año era luchar por estar lo más arriba posible y se consiguió, quedamos quintos empatados con el cuarto y por el gol-average de un gol nos quedamos fuera; y el tercer año, jornada 18, estamos sextos a un punto del play off y a seis del primero. Esa es la realidad y en base a eso trabajamos. Y en base a eso trabajamos, meditamos, nos reunimos y a partir de ahí se toman decisiones. Y para eso yo soy la cabeza visible y la piedra angular, entre otras muchas cosas porque es así".

El director deportivo asume las críticas inherentes a su cargo: "No tengo ningún tipo de reparo en autocriticarme y autocriticar todas las situaciones que no nos gusten. Aquí se está para tomar decisiones y cuando me metí en este mundo, hace muchos años ya, sé cómo es este mundo, lo sé perfectamente, y el que esté en este mundo tiene y debe de estar preparado para este tipo de cosas. Aquí estoy, pero con la cabeza muy alta y con muchas ganas y con mucha fuerza y con las ideas muy claras. Muy claras. Y a raíz de ahí vamos a pelear, vamos a trabajar y vamos a tomar decisiones por el bien del Xerez, que es lo que siempre hago y lo que siempre hacemos".