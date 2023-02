Erik Aguado: "El Xerez DFC está más vivo que nunca"

Erik Aguado, extremo del Xerez DFC, fue uno de los protagonistas de la remontada por 3-2 de su equipo en Chapín frente al Atlético Sanluqueño, aunque sólo pudo estar sobre el verde poco más de un cuarto de hora por un pinchazo en el aductor que le obligó a pedir el cambio y le convierte en duda para el derbi del domingo (12:00) en El Rosal frente al Cádiz Mirandilla.

El mexicano se ha mostrado feliz y subraya que "remontar un partido, aunque ellos estaban con uno menos, es bonito. Hay que dar la enhorabuena al equipo por confiar en el triunfo hasta el final. La victoria es superimportante por la situación en la que estamos, sumar de tres era vital por para romper la dinámica en la que nos encontrábamos".

El equipo cambio de forma radical tras el descanso. Romerito les leyó la cartilla. "Hablamos que no estábamos haciendo lo trabajado durante la semana, el míster nos dijo que nos soltásemos, que fuésemos nosotros mismos porque sabemos hacer las cosas, pero un poco la situación, los nervios y todo nos puede. Al final, hicimos piña, todos nos apoyamos y salió a relucir la familia que somos para salir adelante".

El atacante fue el autor del gol del empate, no oculta su satisfacción y recuerda que "me puse al lado del portero, di unos pasos para atrás, remató Oca, me quedé solo en el segundo palo, controlé el balón y me puse hasta más nervioso porque no la podía fallar con todo a favor. Gracias a Dios, el balón entró. Estoy muy contento por ayudar al equipo".

Pese al 0-2 al descanso, el Xerez DFC, según el jugador azulino, nunca dejó de creer. "Con el 1-2 de penalti ya veíamos que podíamos incluso remontar el partido. En el descanso lo habíamos hablado, que si marcábamos podíamos remontar y así fue. Estamos más vivos que nunca".

La grada justo antes del descanso criticó duramente a los jugadores y les llamó mercenarios. Aguado admite que "los aficionados están en todo su derecho de protestar por la dinámica en la que estamos. Nunca nos gusta perder, las cosas no se nos están dando y, al final, eso nos debe hacer más fuertes para cambiar la mentalidad y demostrar que sabemos y podemos hacer cosas buenas por el club".

El extremo azulino entró por Fran García en el minuto 69, pero no tuvo suerte, ya que en el 86' dejó su puesto a Marcelo por lesión. Desvela que "en un cambio de ritmo, sentí un pinchazo en el aductor y no podía seguir. Espero que no sea nada grave y estar cuanto antes disponible para el entrenador".