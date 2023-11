El Xerez DFC necesita su primer triunfo fuera contra un apurado Espeleño

El Xerez DFC vuelve a hacer propósito de enmienda para lograr sus primeros tres puntos de la temporada fuera de casa. El cuadro azulino necesita ya su primera victoria lejos de Chapín para comenzar a escalar puestos en la tabla y mirar hacia arriba. Para ello, tendrá que deshacerse de un necesitado Atlético Espeleño este domingo (17:00)

Los azulinos, tras su convincente triunfo de la pasada jornada ante el Gerena en el Pedro Garrido por 1-0 con una diana de Beny en un partido en el que hubo más superioridad sobre el verde que en el marcador, se enfrentan al reto de mostrar el mismo nivel lejos de Jerez -es el mejor equipo como local junto al Ciudad de Lucena con tres triunfos y un empate- y conseguir por primera vez dos victorias consecutivas.

El rival no se encuentra en su mejor momento, llega al partido con bajas en defensa y la moral tocada después de encadenar tres derrotas consecutivas que le han colocado al borde de las plazas de descenso. Suma los mismos siete puntos que el Cabecense, que en estos momentos es 15º.

Para este encuentro, David Sánchez ha recuperado a todos sus efectivos y no tiene los problemas en defensa de la pasada jornada. Oca ya ha dejado atrás sus problemas musculares, está en la lista y el técnico debe decidir si apuesta ya por él de inicio o no arriesga después de su lesión. Hugo se perdió el compromiso por sanción, es alta y apunta al once titular. El canterano Galafate, que salió de inicio, se ha quedado esta vez fuera de una convocatoria de 21 jugadores -tendrá que hacer tres descartes-, en la que además de los habituales Pepe Rincón y Mati Laínez ha entrado Juan Chaves.

Con Matías Ramos fijo en la portería, frente al Gerena, Marcelo y Beny fueron los laterales y tienen todos los números para repetir en Espiel y en el centro de la zaga, Oca, Ángel Rueda y Hugo pelean por dos plazas. Rafa Parejo y Álvaro Martínez también son fijos en la medular, con Teté, Ilias y Pepe Rincón más adelantados. Como referente, Cheikh no estuvo demasiado afortunado la pasada jornada, pero teniendo en cuenta las condiciones del campo es probable que salga también de inicio, sin descartar a Friaza. Mikan, que ha regresado esta semana tras solventar sus problemas burocráticos, aún no puede viajar.

El rival, en apuros

El equipo de Juan Carlos Quero no lo está teniendo fácil esta temporada. Ha perdido potencial ofensivo respecto al pasado curso y desde el inicio de campaña las lesiones se han cebado con su defensa. En ataque, los de Espiel se han quedado sin dos de sus mejores jugadores, Tommy Montenegro, que ha recalado en el Salerm Puente Genil, y el ariete Juan Andrés, que firmó por el Ciudad de Lucena. Se han reforzado con Rubén Jurado, que hasta ahora lleva sólo una diana.

Atrás, el conjunto cordobés tiene bastantes problemas. No podrá contar con su central Burgos, que ha dicho adiós a la temporada, y tampoco se han recuperado de sus problemas Fernando Recio y Santacruz. Arriba, Víctor Díaz también se pierde el compromiso.

Pese a su mal momento, el Espeleño no es de fiar en su campo, escenario en el que ha disputado cuatro partidos y ha ganado dos y perdido otros dos. Goleó al Ceuta B (4-1) y fue capaz de superar al Utrera por 3-2 y en las dos últimas citas tropezó contra el Cartaya 1-2 y Salerm Puente Genil (0-3). La pasada jornada cayó en el Eloy Ávila Cano contra el Bollullos en un encuentro loco. Encajó el 1-0 de penalti en la primera mitad y el 2-0 lo recibió en el descuento cuando se vio sorprendido en una contra después de que su portero subiera a rematar un saque de esquina.