Acoso sin derribo en Las Cabezas (1-1)

El Xerez Deportivo FC no pudo pasar del empate en su visita al campo del Cabecense. Los visitantes, que dominaron en la primera parte, tuvieron muchos problemas para superar a la bien nutrida defensa local, aunque consiguieron adelantarse en el luminoso antes del descanso. En la reanudación, sin embargo, el equipo sevillano, penúltimo en la tabla, salió a por todas y consiguió colocar el 1-1, que ya no se movería del luminoso pese a que en los últimos minutos de partido el Xerez DFC puso cerco a la meta local y dispuso de ocasiones sobradas para haber decantado la balanza a su favor.

Tras empatar en Chapín su anterior encuentro, el Xerez Deportivo FC llegaba a Las Cabezas de San Juan en busca de una victoria que le permitiese mantenerse arriba en la lucha por los puestos de play off. El rival, sumido en la zona de descenso y apremiado por la necesidad, no iba a ponérselo fácil, pero a por ello salieron los jerezanos, muy enchufados desde el minuto 1. Los visitantes no tardaron en hacerse con el control del balón y lanzarse en busca del gol. El Cabecense, por su parte, defendía con orden e intentaba no dejar espacios para las internadas del rival, aunque en el minuto 10 llegaba la primera ocasión clara para el Xerez DFC en un disparo desde la frontal del área de Adri Rodríguez, que obligaba al meta local Iván a intervenir para despejar el balón a córner.

Presagiaba emociones fuertes el buen inicio de los visitantes, pero se quedaron ahí las cosas. El Cabecense, bien plantado sobre el terreno de juego, fue ganando confianza con el paso de los minutos y aunque era el conjunto jerezano el que tenía el balón, apenas conseguía pasar de la línea de tres cuartos con él controlado. Los locales defendían con orden y los visitantes, aunque lo intentaban, apenas conseguían generar cierta sensación de peligro con centros colgados al área o en jugadas a balón parado que la defensa y el portero local desbarataban sin excesivos problemas.

Mientras, tampoco Juan Flere pasaba apuros bajo el marco jerezano ante un Cabecense que no asumía riesgos y apenas pasaba del medio campo. Y así, con un juego intenso y disputado en la parcela ancha pero sin ocasiones claras de gol para ningún equipo, pasaban los minutos en el Complejo Deportivo Carlos Marchena. Hasta que en el minuto 26, la enésima intentona de los visitantes dio fruto. Bello habilitaba a Javi Tamayo para que el ariete fusilara al guardameta local, que esta vez no podía hacer nada para evitar que el balón se colase hasta el fondo de su portería.

Con el 0-1 en el luminoso las ansías de los jerezanos se calmaron y de ahí al descanso el encuentro resultó algo mas aburrido, con dos equipos que peleaban por no dejar hacer al rival.

Tras la reanudación el Cabecense salió decidido a irse a por el empate ante un Xerez DFC que había dado un paso atrás. Apretaban los locales en busca del gol y aunque no acababan de generar ocasiones claras, Alvi conseguiría en el minuto 66 establecer el empate.

A partir de ahí, continuó el equipo local dominando el centro del campo e intentando, aunque sin asumir demasiados riesgos, anotar el tanto del triunfo. No hubo, sin embargo, ocasiones claras de un equipo que lo intentaba pero que no acababa de estar acertado en el último pase. Mientras, el Xerez Deportivo FC defendía y dejaba pasar los minutos. El empate era un mal resultado en esta ocasión y no se conformaron los jerezanos, que en la recta final del encuentro, con el rival ya cansado y replegado, se lanzaban en tromba en busca de la portería sevillana.

Así, Antonio Bello tuvo una gran ocasión en el 82, pero acabó enviando alto el balón. Poco después era el meta local el que evitaba que Adrián Gallardo adelantase de nuevo a los visitantes, y en el 84 Heredia ponía a prueba de nuevo los reflejos del portero local.

No cesaban en su empeño los visitantes, que asediaban la meta local. Adrián Gallardo volvía a probar suerte en el 86, pero su vaselina se iba fuera por muy poco. Tampoco en el 88 acertaba el jugador visitante, aunque esta vez era el meta Iván el que le dejaba sin gol. En el 90 Gallardo volvía a ser protagonista con un pase excelente sobre Antonio Jesús, que no llegaba por muy poco en boca de gol. Y en el 93 volvía a fallar Antonio Jesús, que remataba fuera en la última ocasión del encuentro.