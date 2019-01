Pepe Masegosa estaba cariacontecido tras el empate en Las Cabezas, lamentando tanto el gol sevillano como las ocasiones desperdiciadas.

-Una lástima el empate después de tantas ocasiones...

-Creo que hemos hecho muchísimas cosas para ganar el partido: hemos hecho una buena primera parte, hemos sabido jugar en campo contrario, hemos defendido muy bien. Dentro de las circunstancias y dentro de las posibilidades que te da el campo no hemos estado mal, hemos circulado, hemos estado bien. Nos han penalizado muchísimo 20 o 25 minutos del segundo tiempo que por dudas, porque ellos han apretado un poco, no sé cuáles son los motivos exactos, pero es cierto que una acción con poca intensidad defensiva y un buen tiro por parte de un jugador de ellos le dio el fruto a ellos de ese dominio de esos 20 minutos, porque es verdad que incluso ellos estaban dominando. Pero a partir de ahí creo que hemos tenido muchas ocasiones para finiquitar el partido y llevarnos los tres puntos.

-Pero al final, empate...

-Creo que en lo que es el cómputo general del partido, si explicas que este partido no lo hemos ganado, es difícil de explicar. Pero bueno, ese es el fútbol: hay que meter las ocasiones, hay que intentar que no te hagan ninguna y no vale simplemente con hacer 60 minutos buenos, hay que hacer 95, 96 o los que tengan que ser. Vamos a seguir en la línea que traíamos, tenemos que tener la firmeza y la constancia de estar los 90 minutos jugando al mismo ritmo, al mismo nivel y con la misma intensidad, y quizá estar un poco más acertados en los metros finales.

-Ahora no queda otra que seguir y esperar los resultados de los rivales en esta jornada...

-En estos momentos estamos a cuatro de liguilla, tenemos al tercero a 5 puntos. Es cierto que tienen que jugar pero estamos empatados con equipos como el Algeciras, que yo creo que ellos tienen en la cabeza que pueden jugar liguilla. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Tenemos que seguir en esa firmeza, en esa lucha, y por supuesto darle un 10 nuevamente a la afición porque ha empujado desde el principio y en los momentos difíciles nos ha vuelto a meter en el partido. Sé que es una afición de mucha constancia y le quiero agradecer ese ánimo que nos transmiten.