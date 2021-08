Fiesta en Chapín con el partido entre Xerez DFC y Sevilla Atlético

Tercera cita de la pretemporada del Xerez DFC y fiesta en Chapín. El cuadro azulino recibe este viernes (21:00) al Sevilla Atlético, que se estrenará la próxima campaña en Primera RFEF, en un amistoso que va a servir para homenajear el Kolectivo por su 30 aniversario y con una previa cargada de actos con protagonismo para los aficionados y Bruno Herrero, que vivirá un momento especial por su pasado en la cantera blanca y después de colgar las botas para pasar a formar parte del cuadro técnico.

Los xerecistas han comenzado la pretemporada con excelentes sensaciones y buenos resultados ante rivales de Primera RFEF. Abrieron su preparación con un triunfo (2-1) ante el Real Madrid Castilla que les sirvió para adjudicarse el Trofeo de la Vendimia y el sábado también se impusieron al Atlético Sanluqueño (0-1) en un compromiso en el que tuvieron que trabajar mucho a nivel defensivo.

Pérez Herrera ha repartido los minutos tanto entre los jugadores del primer plantel como entre los canteranos que se encuentran a sus órdenes y esta vez contará con dos nuevos efectivos, hecho que le permite un abanico más amplio de opciones. Lo normal es que se estrenen las últimas incorporaciones, el lateral Daviti y el delantero Darío Guti. El técnico jerezano, de todos modos, en principio tiene la intención de volver a hacer dos onces diferentes para que sus futbolistas continúen acumulando trabajo.

Marcelo y Alberto Durán, bajas

El encuentro de este viernes se lo van a perder Alberto Durán, que sigue sin dejar atrás su esguince de tobillo y no comenzará a trabajar con el resto del grupo hasta la próxima semana, y Marcelo, que se lesionó en Sanlúcar. El lateral sufrió un esguince en la rodilla derecha y está pendiente de realizarse pruebas.

Mientras, Brando ha mejorado de la sobrecarga muscular que arrastraba y que no le permitió tener protagonismo en El Palmar, ha completado ya dos sesiones de trabajo junto a sus compañeros, pero los técnicos no decidirán hasta última hora si arriesgan o prefieren esperar unos días. Igualmente es duda Pepe Sainz, que no ha podido completar el entrenamiento de este jueves por una caída que le ha provocado una subluxación en el codo.

Pérez Herrera explica sobre el choque que "estamos con ganas de volver a jugar ante nuestra afición y contra otro rival de superior categoría. Vamos progresando, pero todavía este encuentro nos lo vamos a tomar como una cita de acumulación de trabajo más que para perfilar un once o ensayar cosas, aún falta un mes para el inicio de la competición".

El rival

El Sevilla Atlético de Paco Gallardo llegará a Chapín rodado y ya con cuatro amistosos disputados. El filial blanco, que cuenta con muchos de sus futbolistas haciendo la pretemporada con el primer equipo, abrió el fuego con un exigente partido contra el Málaga el pasado 24 de julio y lo perdió por 2-0 en en los Campos de la Federación Malagueña.

Su segundo encuentro de preparación de cara a su estreno en el Jesús Navas en la primera jornada de liga ante el Sabadell lo empató a cero contra el San Roque de Lepe, el tercero también lo empató, pero a uno, contra el Extremadura en el Francisco de la Hera.

Su último compromiso el Sevilla Atlético lo jugó el martes en las instalaciones de El Rosal frente al Cádiz B. Los amarillos se impusieron por 1-0 en los minutos finales y se llevaron un partido con fuerzas igualadas.