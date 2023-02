Francis se despide del Xerez DFC entre lágrimas y "como un xerecista más"

La aventura de Francis al frente de la primera plantilla del Xerez DFC ha sido corta. El técnico fue destituido el pasado lunes tras encadenar cuatro derrotas seguidas y no ha tenido la oportunidad de trabajar con los fichajes. Arropado por casi todos los directivos, los integrantes de la secretaría técnica y algunos empleados, entre lágrimas, agradecido, sintiéndose "un xerecista más" y también dolido y mordiéndose la lengua porque "hay temas en los que no quiero entrar, es el momento de ayudar" se ha despedido del club.

El ya exentrenador azulino comenzó explicando que "iba a plantear otra perspectiva aquí, pero esta mañana cuando me he levantado me ha dado un giro la cabeza y voy a decir cosas diferentes. Tenía esas ideas y argumentadas y podríamos estar de acuerdo o no, evidentemente, pero, como dijo Juan Carlos hace unos días, estamos en un momento en el que por lo menos no debemos restar, hay que sumar. Quiero dar las gracias al club, directiva, en especial a Javi, Vilo y Juan Carlos, que apostaron de verdad por mí, a la afición, a los empleados, llevo aquí muchos años y quiero destacar la labor de Hermi, Benítez o Álvaro, a los jugadores, al cuerpo técnico por el trato. Soy un xerecista más y el domingo estaré ahí animando y le deseo lo mejor al club. Ahora me toca descansar y desconectar un poco. Se me abrirán nuevas puertas para afrontar nuevos retos y los encaro con ilusión".

Se marcha con la cabeza alta y, visiblemente emocionado, apuntó: "En los últimos días he tenido un poco de rabia, de impotencia, de tristeza, pero ahora me siento diferente, me dado un giro y, al final, todos estamos aquí para un mismo objetivo, tenemos que sumar y centrarnos en lo deportivo, que es lo importante. Insisto, soy un xerecista más, este es mi club, llevo aquí mucho tiempo, siempre será mi club y estoy muy agradecido".

"Hacerme cargo del equipo no fue un marrón, fue mi oportunidad, pero no salió como queríamos"

Se hizo cargo del equipo en una situación complica y la apuesta no le ha salido bien, pero subraya que "no ha sido un marrón, al contrario, era mi oportunidad, lo que pasa que siempre suceden cosas. Era una oportunidad, por hache o por be hemos cometidos errores, lo intentamos hacer lo mejor posible y no salió como queríamos".

El trabajo que ha realizado no se ha visto reflejado en forma de resultados y no se esconde. "Sinceramente, desde que entramos las sensaciones no fueron buenas, ya no en cuanto a resultados, en cuanto a lo que queríamos nosotros, aunque es cierto que luego llegaron las tres victorias que nos dieron un poco de alas. No terminamos de ser lo que queríamos, intentamos hacer las cosas bien para que llegaran los resultados, pero no fueron buenos".

El mercado se cerró el 31 de enero y el día 6 de febrero fue cesado. No ha tenido tiempo de trabajar con los nuevos jugadores y ahí se muerde la lengua: "Insisto en lo que he comentado antes, estamos aquí para sumar, no para restar, y quiero reservarme un poco mi opinión, no es el momento. Toca hablar de fútbol, del San Roque, animar y que cuanta más gente acuda a Chapín para sumar los tres puntos mejor, que los necesitamos como el comer. No quiero hablar de eso, sólo de sumar".

La afición le ha arropado y en su adiós le ha animado. Él se siente "halagado y agradecido. A esta afición, desde que nació este club, poco o nada se le puede reprochar. Lo que le pido es que siga en la línea que lleva de apoyo al club y de animar al equipo".

"Tenemos que estar todos unidos porque entre todos lo vamos a sacar, creo que este club se lo merece"

En estos momentos, no sabe si será "un hasta luego, aunque soy xerecista, este es mi club y nunca se sabe. También quiero dar las gracias por eso, porque en este caso me han dejado las puertas abiertas y creo que no por cumplir. Esto es fútbol, me considero joven y seguro que será un hasta luego".

A la hora de explicar cómo fue la despedida de la plantilla se volvió a emocionar. "Ha ido muy bien, hay muy buen grupo, no tengo ninguna duda de que vamos a sacar esto adelante y, especialmente, quería destacar la labor del cuerpo técnico, con Jose, que hace un trabajo impresionante no sólo en lo que le corresponde, también en ese sentimiento que le pone a todo, en ese querer, empujar... He ganado amigos, he conocido a fondo a muchos de ellos y son increíbles. Espero que les vaya todo bien. En definitiva, tenemos que estar todos unidos porque entre todos lo vamos a sacar y cuando digo todos, no me refiero sólo a los jugadores, también me refiero a directivos, cuerpo técnico y afición, que creo que este club se lo merece".