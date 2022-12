"La primera parte frente al Recre es para que nos echen a todos, el primero a mí"

"La primera parte es para que nos echen a todos, el primero a mí". Así de contundente se ha mostrado Francis, entrenador del Xerez DFC, tras encajar una nueva derrota en Chapín, en esta oportunidad por 0-1 ante un Recreativo de Huelva que hizo lo justo para ganar.

El técnico azulino apuntó que "nos vamos muy fastidiados. Estamos en diciembre, prácticamente en vacaciones y no se ha ganado. Lo que más me preocupa de todo es la sensación. El primer tiempo es para echarnos a todos, el primero a mí. Luego, hemos querido reaccionar en el segundo tiempo, hubo momentos, lo hemos intentado, pero nos ha costado".

El cuadro azulino saltó al verde desconectado ante un rival con mucho potencial y el barbateño no encuentra explicación: "Preparamos el partido como creíamos y pensábamos que era lo mejor, pero creo que nos ha faltado actitud. Al final, estábamos muy atrás defendiendo y nos crearon ocasiones muy fáciles. Insisto, nos ha faltado mucha actitud. Los primeros cuarenta y cinco minutos los tiramos, nos faltó de todo".

El Recre se llevó los tres puntos con lo justo. Bajo el punto de vista del preparador xerecista, no fue del todo así. "Empezaron con nosotros demasiado atrás, creo que inconscientemente, nos encerramos demasiado. Estaban llegando con balones a nuestras espaldas, pero de sensaciones ya no estábamos bien. Ellos hicieron su partido, lo suficiente en esa primera hora en la que metieron ese gol, que es lo que vale, y así fue".

Una vez más, el Xerez DFC se puso con el marcador en contra y "nos pesó, nos están pasando estas cosas. Somos los primeros que queremos empezar ganando, seguro que así el partido se da de otra forma, pero como no está pasando, volvemos otra vez a lo mismo".

Al final de la primera parte, en un saque de esquina, Alberto Durán remató a gol una acción que invalida el árbitro por falta previa. Desde el banquillo, Francis confiesa que "no la puedo comentar. En directo, no la vi clara y no puedo contestar, lo siento".

"No estamos a la altura, los resultados los estamos viendo y las bajas no son una excusa"

Los azulinos llegaron al partido con bajas y "todo influye. Nadie quiere tener ausencias o tener las menos posibles, pero la plantilla la integran veintitantos futbolistas y jugamos once contra once. Son bajas importantes, pero no es excusa".

Frente al Recre, al equipo le costó mucho generar y "diría que no sólo en este partido, incluso desde que nosotros llegamos. Necesitamos algo más arriba en el sentido de finalizar más jugadas, de crear más crear ocasiones. Lo intentamos con los dos puntas para jugar más directo y cazar alguna segunda jugada, pero no generamos. La realidad es esta".

Ahora, el Xerez DFC afronta una doble salida a Sevilla y Utrera, el primero ante el filial sevillista, y ya se habla de dos finales para cerrar el año. "Llegamos ya sabiendo eso, cuando un equipo está abajo son todo finales. No estamos a la altura porque los resultados los estamos viendo, aunque fuera sí que es verdad que todo ha sido diferente. El sábado tenemos una final sabemos que va quedando menos y esto pasa muy rápido".

La afición volvió a salir decepcionada y lanzar mensajes de optimismo cada vez es más complicado. Francis, de todos modos, confía. "Los resultados mandan y es normal que a día de hoy estemos de esta manera. Personalmente, como jugador me encontré en situaciones similares y al final lo sacamos estando todos juntos, todos en la misma línea y dando un paso más. De lo contrario, va a ser complicado. Hay que dar un paso más, sobre todo, en actitud. Tenemos que cambiarlo sí o sí y lo vamos a cambiar sí o sí. Confiamos en que va a pasar".