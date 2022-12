Otra derrota en Chapín con encefalograma plano (0-1)

El Xerez DFC no levanta cabeza y cada vez se muestra más débil en Chapín. Un cuadro azulino sin ideas, sin fe y lo que es más grave, por momentos, sin alma se dejó tres nuevos puntos en casa. Los de Francis cayeron por 0-1 en un pésimo encuentro, en el que apenas generaron peligro y en el que ni siquiera en el descuento pusieron en apuros a un Rubén Gálvez que

Francis, tras el empate ante el Mar Menor (0-0) y las bajas de Oca en defensa y José Ramón arriba, realizó dos cambios respecto al once de la pasada jornada. El puesto en el centro de la zaga fue para Álvaro y Sergio Martínez repitió en el lateral izquierdo. En el centro repitireron Joao y Baeza, con Javi Navas, en la derecha por lugar del extremo de Ciudad Real, Carri y Bello por delante y Salles también salió de inicio como referente.

El partido arrancó con un Xerez DFC desubicado y un Recre que a los tres minutos ya hizo trabajar a Quesada para despejar un tiro raso desde el lateral de Iago Díaz que se envenenó antes de que Pablo Caballero empujara el balón y un minuto después, Peter cruzó la pelota en exceso con todo a favor tras aprovechar un despiste defensivo.

La primera acción ofensiva de los azulinos llegó en el minuto 7, con un lanzamiento de Edu Salles muy flojito y colocado que atajó sin problemas Rubén Gálvez y la réplica, un remate de Caballero en el segundo palo fuera.

Gol del Decano

El Decano, sin lucirse, era más práctico, siempre buscaba ganarle la espalda a los centrales y comenzaba a controlar el balón y abrió la lata en el minuto 25. Juanjo Mateo, de cabeza, mandó el balón dentro desde la frontal del área tras una dejada de Pablo Caballero y una buena acción de Peter con Quesada ya vendido.

Vuelta a empezar. Al Xerez DFC, una jornada más en casa, se le ponía todo en contra, se mostraba plano y con escasos recursos. Baeza buscó poner en apuros a Gálvez desde fuera del área con un lanzamiento que se le fue por encima del larguero y también el equipo forzó un par de saques de esquina.

Chapín enmudeció en el minuto 38. Pablo Caballero, de cabeza desde la frontal, estrellaba el balón en el larguero y antes del final, enfado de los azulinos con el árbitro por anularles un gol por falta en el área tras un córner.

Segundo acto

La seguda mitad arrancó con los mismos protagonistas y un Recre contemplantivo ante un Xerez DFC que seguía plano. Peter, en el 54', aprovechó un balón largo para intentar superar a Quesada, pero el portero estuvo rápido y cortó el ataque mandando con los pies el balón a saque de banda

A la hora de juego, el equipo de Francis se dejó ver en ataque con un remate de Edu Salles a las manos del portero. Escaso bagaje para un equipo que necesitaba mucho más y en el 64', de un posible fuera de banda no señalado, el Recre montó una contra que no terminó en gol porque Josiel Núñez no acertó en el mano a mano con Quesada.

Con todo por decidir, los dos técnicos movieron banquillo. Francis arriesgó con Erik Aguado y Simeone y sacó del verde a Álvaro y Bello. Ricky, que había entrado antes, pasó a ocupar el lateral izquierdo y Sergio se colocó de central, con Carri y Aguado en las bandas y Simeone y Salles arriba.

Amago de paso al frente

En el 75', un fallo de la defensa del Recre no la aprovechó Simeone. El Xerez DFC respiraba e intentaba tomar vida ante un rival que dio un paso atrás, pero no era capaz de aprovechar las conesiones de un Decano de más a menos. En el 85', un remate de Ricky tocó en un defensa y el balón se marchó a córner. Lo lanzó Carri y lo blocó sin problemas Gálvez.

En los minutos de descuento no se jugó, el Rece tiró de experiencia y del otro fútbol y lo convirtió en manual. Los xerecistas ni empujaron ni crearon peligro en unos minutos en los que ya estaba totalmente atenazado. No le salió nada ni tuvo recursos... Y ya van siete partidos en casa sin sumar de tres, una rémorada demasiado grande para un equipo que cada vez se complica más la existencia.