Friaza se reivindica en el Xerez DFC con un gol, trabajo y actitud

Joselu Friaza se reivindica y no quiere un papel secundario en un Xerez DFC lanzado después de encadenar cinco jornadas sin perder y las dos últimas sumando de tres por primera vez en la temporada. El ariete azulino está dispuesto a demostrar que merece más protagonismo. Nunca se rinde, las graves lesiones que sufrió en el filial del Elche en el mejor momento de su prometedora carrera le han hecho madurar y el club azulino es un escaparate en el que aspira a brillar.

Este miércoles ante el Cartaya (2-0) fue titular -no lo era desde la séptima jornada ante el Ciudad de Lucena (1-0)- en lugar de Teté, atacante que contra el Cabecense anotó tres goles de los cuatro goles azulinos y que fue baja por su convocatoria con la selección andaluza, y no defraudó. Respondió a a confianza de David Sánchez con un encuentro muy completo. Marcó un gol, le anularon otro por fuera de juego que era legal, estrelló un balón en el poste y se aplicó a la hora de presionar.

El joven ariete de Estepa, que se había quedado fuera de la lista hasta en tres ocasiones seguidas en las últimas semanas, ya tuvo minutos en Las Cabezas, y ahora no oculta su alegría por el triunfo y por su actuación. "Estoy muy contento, hemos trabajado todos mucho y en el partido se ha demostrado. A nivel personal, pues lo mismo. Llevo tiempo sin tener minutos suficientes como para poder hacer algo, el otro día tuve algunos, pero los otros tres partidos anteriores no tuve opciones y en esta ocasión sí. De todos modos, vamos todos a una y cualquiera está capacitado para salir y demostrarlo".

Racha "Algo ha tenido que cambiar, creo que ahora aprovechamos las oportunidades que antes fallábamos y controlamos mejor los tiempos de del partido"

Sobre su actuación, su gol y el tanto anulado contra la escuadra onubense detalla que "hemos visto las imágenes en el vestuario y se ve demasiado claro que estoy un metro por detrás hay más gente. Son errores que se podían evitar porque se están viendo bastante. Aún así, igual fallamos nosotros, pueden cometer errores los árbitros también. En cuanto al tanto, me va a venir muy bien, los delanteros vivimos de esto y te invita a seguir trabajando, luchando, marcando y a remar todos juntos".

"Por suerte o por desgracia, con el tema de mis lesiones he pasado por un calvario y mis padres me enseñaron desde pequeño a trabajar así, a no rendirme y es lo que hay. Si no te pone el entrenador, pues a hacer todo lo que esté en mi mano para que me ponga, a trabajar día a día y seguir. Él nos repite que esto es un barco, aquí no hay grietas, ni malas caras ni malas actitudes, seguir trabajando y cuando llegue el momento, pues a demostrarlo", subraya.

Después de cinco jornadas sin perder y con dos victorias seguidas, el ambiente en el vestuario es "magnífico. Estamos muy contentos, llevábamos peleando por el segundo triunfo consecutivo mucho tiempo, creo que lo merecimos mucho antes y, bueno, se ha dado ahora y toca seguir".

Y sobre los motivos que han llevado al equipo al cambio considera que "algo ha tenido que cambiar lógicamente, pero tampoco creo que haya algo específico que podamos nombrar. Ahora estamos aprovechando las oportunidades que antes fallábamos, llegábamos y la pelota no entraba, se iba fuera, pegaba en el larguero o el portero la sacaba. Ahora, están entrando y estamos llevando mejor los tiempos del partido. Es cierto que con el paso de los minutos nos echan un poco atrás, pero es lógico por el esfuerzo en ataque que hacemos de salida. Lo estamos llevando todo bastante bien".

El equipo busca refuerzos en ataque y tener más competencia le preocupa en la medida justa. En ese sentido, tiene las ideas claras. "Será lo que tenga que ser, yo me debo al club y acataré la decisión que tome y fuera. Estoy centrado en seguir trabajando y en lo que esté en mi mano, en lo que dependa de mí, que lo que sea no llegue porque yo no he estado preparado"