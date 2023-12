Friaza abre el camino del deseado segundo triunfo consecutivo (2-0)

El Xerez DFC está lanzado. El cuadro azulino por fin ha logrado su deseado y ansiado segundo triunfo consecutivo al imponerse al Cartaya por 2-0 en Chapín con goles de Joselu Friaza e Ilias en una primera mitad de matrícula de honor, en la que desbordó por completo a su adversario y no le dio opciones. El segundo tiempo fue más de control, no fue tan brillante y las oportunidades fueron menos.

El conjunto xerecista encadena ya cinco jornadas sin perder, en las que ha sumado once puntos de quince posibles y se ha colocado en puestos de play-off -quinto- de forma provisional, a la espera de los resultados que se den en los otros encuentros de la jornada.

David Sánchez, sin Teté, héroe del choque ante el Cabecense (0-4) el sábado con sus tres dianas y convocado con la Andaluza, tenía tres opciones en ataque, apostar por Cheikh, Joselu Friaza o un 'falso nueve' y optó por la menos esperada, Friaza, por el escaso protagonismo que ha tenido desde que comenzó la temporada.

Friaza no perdona

Y el delantero no quiso desaprovechar la oportunidad que le brindaba su entrenador. Con un Cartaya muy replegado, intentando aguantar sin éxito la salida en tromba de unos azulinos con mucho ritmo, fuertes en la presión y moviendo el balón con criterio, el ariete mandó dentro el balón a los cinco minutos para hacer el 1-0. Le ganó el mano a mano a Ángel tras un buen pase de Ilias.

Chapín lo celebró a lo grande y el combinado xerecista no se conformaba, quería más. Y Friaza (7') estrelló en la cepa del poste una bonita jugada al primer toque en la que participaron Rafa Parejo, Pepe Rincón y Carri, que le puso un excelente balón al punta. Y superado el cuarto de hora, un remate de cabeza de Beto se marchó a la izquierda del portero.

Ilias, desatado

El caudal ofensivo que mostraban los azulinos era importante y de muchos quilates y en el 19', llias abrió brecha en una jugada en la que el protagonista volvió a ser Friaza. El punta fue derribado pegado al costado, el colegiado aplicó bien la ley de la ventaja, la pelota llegó a Carri y cedió a Charid, que tiró de calidad para batir también por bajo al meta visitante. 2-0.

La fiesta era total. Y en medio del ciclón, en en 22', el Cartaya vio un claro y perdona el 2-1 en una acción muy clara tras un robo de balón de Tavira a Álvaro Martínez. Superado el susto, un remate de Beto Plaza se marchó alto (26'), el mismo lateral diestro, en el 34', tuvo su opción más clara tras un saque de esquina.

Gol anulado a Friaza en el 35'

Carri tuvo que dejar el campo en el 34' y debutaba un combativo Javi Díez y en el 35', Joselu Friaza le puso la firma a un bonito tanto desde la frontal del área con la pierna izquierda, pero el árbitro, a instancias de su asistente de Tribuna, lo anuló por un fuera de juego más que riguroso, ya que el punta le ganó la partida a un Paco Benítez que salió tarde.

El desgaste de los xerecistas era enorme y era lógico que el listón que tanto el gusta a David Sánchez bajase algunos centímetros. En los últimos compases del primer tiempo, su equipo se tomó un respiro y el Cartaya tuvo una buena opción a balón parado con una falta en la frontal del área que Lolo ejecutó con maestría al lado del portero, pero allí estaba Ramos Mingo para responder también seguro. 2-0 y descaso.

Moreno por Martínez

El segundo acto arrancó con las aguas menos revueltas. David Sánchez dejo en la caseta a Álvaro Martínez, tocado después de recibir una dura entrada en la primera parte, y apostó por Antonio Moreno.

Suelen decir los entrenadores que uno de los resultados más engañoso en el fútbol es el 2-0 y el combinado xerecista no podía ni debía bajar sus prestaciones, aunque era complicado. El Cartaya intentaba estirarse y las opciones azulinas ya no eran tan claras e intentaban mantener el control del balón durante más tiempo. Superada la hora Tavira tuvo en su cabeza una buena opción tras un buen balón de Paco Benítez y en el 70', Lolo se marchó de Javi Díez y se sacó de la chistera un trallazo seco desde fuera del área que se estrelló en el larguero tras rozarlo Matías.

La segunda parte ya no era tan cómoda para los de David Sánchez, que en el 74', tras una acción a balón parado, Oca, de media volea, intentó sorprender a Ángel, que atajó el balón seguro. El Cartaya seguía peleando, pero ya nadaba para ahogarse en la orilla porque un Xerez DFC que no se dejaba sorprender se había puesto el mono de trabajo. Ha aprendido a competir más y mejor y ya no hace tantos regalos como al inicio de liga, cuando acusaba cualquier revés y le pasaban factura los errores. Al final, pequeña tangana, explosión de alegría, bronca a un colegiado poco acertado y con los villancicos atronando a tope el estadio... Ahora, ya espera el Conil.