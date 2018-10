Juan Flere: "Me voy a dejar la vida por este equipo"

El Xerez Deportivo FC presentó a Juan Flere, portero argentino sub-23 procedente del Llagostera que viene a competir con Marrufo para cubrir la baja del lesionado Camacho y dispuesto a "aportar mi granito de arena donde quiera el entrenador, sea en la banqueta, en el campo o en la grada, a sumar al equipo, nunca restar", añadiendo que "le transmito a la afición que todo lo que sea mi parte, en todo lo que de mí dependa, me voy a dejar la vida por este club, vengo a trabajar, a pelear el puesto y siempre a sumar. Que la afición esté tranquila que trabajo y sacrificio no me va a faltar"

Flere no tuvo dudas en aceptar la propuesta del Xerez DFC: "Desde el minuto 1 que me entero de la oferta, encantado de venir aquí. Dejo atrás mi casa, mis amigos, mi familia y todo por venir a este club. Dejo mi vida atrás, me vengo a vivir aquí solo y sin miedo, encantado de venir a Jerez porque sé que es un club muy grande con muchos aficionados. Solo viendo el estadio y la gente que va cada fin de semana uno ya se decide a venir aquí, es muy bonito".

El argentino coincidió en el Llagostera con Álex Colorado, que "me contó todo: cómo es el club, la dinámica, la gente, el hincha, el día a día y por eso estoy aquí, para mí es un placer" y asume las exigencias de la entidad: "Me ha contado Villegas que la portería del Xerez pesa, tiene presión, pero es mejor que haya presión por estar arriba y por pelear por todo que ir a un club en el que haya presión por salir de abajo, es mucho más bonito esto".