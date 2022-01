Germán Crespo no se fía del Xerez DFC

Germán Crespo, técnico del Córdoba, de cara a la segunda vuelta de la competición que su equipo abre este domingo frente al Xerez DFC mantiene el mismo patrón que tan buenos resultados le ha dado hasta este momento, por lo que no varia su hoja de ruta ni tampoco su discurso.

Califica de importante la cita ante el cuadro xerecista, no se fía y apunta que es "un equipo que hace pocos goles y que también encaja pocos, salvo en nuestro partido allí y contra el Vélez". Además, reconoció que el conjunto azulino se está reforzando "bien, sobre todo en la parte de arriba con el fichaje de David Grande". Sin embargo, reiteró su discurso de otros compromisos, en el que "nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos para seguir en la misma dinámica", ya que es "importante sumar de tres en tres en casa para poder conseguir el objetivo del ascenso".

Con 40 puntos tras una gran primera vuelta, el preparador del cuadro cordobés tiene claro que deben repetir registros, aunque "al final, en teoría, en las segundas vueltas se suman menos puntos porque cuesta ganar más fuera de casa". También quiso destacar que los rivales de la zona alta deben visitar El Arcángel, algo que les da "confianza", al tener que "recibir a Villanovense, Ceuta... excepto al Cacereño".

Intratable en el coliseo, Germán Crespo apuntó que confía "en seguir en esa línea en casa. Lo mismo se nos escapa algún punto, pero si mantenemos la regularidad de la primera vuelta y si somos capaces de sumar de tres en tres, tendremos mucho camino recorrido hacia el objetivo", que no es otro que ascender a Primera RFEF de forma directa.

Por otro lado, a tenor de la clasificación del Xerez DFC, afirmó que "por sensaciones creía que iba a estar ahí arriba, a pesar de la victoria abultada de la primera vuelta". "Es un equipo que me sorprende que no esté arriba, creía que no iba a estar en los puestos que está", apuntó el técnico nazarí. Eso sí, reiteró que se están reforzando "donde creen que les ha faltado o han estado limitados y seguro que estarán más tranquilos en esta segunda vuelta en la clasificación".