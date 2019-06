-¿Cómo valora su fichaje por el Xerez Deportivo FC?

-Lo primero es dar las gracias al club, a todos los directivos que han estado por la labor de que volviese al club y a Edu, Villegas, director deportivo, y al míster también por la confianza del querer tenerme. Fue un día especial, no este sino el día que firmé porque dentro de las ofertas que tenía en el momento que surgió esta oferta y me llamó el Xerez, entre comillas ni me lo pensé porque lo que quería estar era aquí en casa, en el club que siempre he querido y de donde he salido: han sido tres años de juvenil más el primer año de sénior. Luego, por motivos del fútbol no continúe pero estos dos años fuera me han servido para crecer un poco más, tanto como futbolista como persona. Sobre todo este último año con tantos kilómetros hechos en carretera y las dificultades que se nos han presentado en Los Barrios. También quería agradecérselo a los compañeros que me han ayudado en todo y creo que por eso a lo mejor he crecido tanto. Por eso me gustaría dar las gracias al club, a la directiva y estoy muy contento de volver a casa, a la que siempre creo que será mi casa y no desde que empecé a jugar en el club sino desde que tengo uso de razón, cuando mi padre me llevaba a La Juventud.

-¿Le hubiese gustado llegar antes, quizá la pasada temporada para la pelea por el 'play-off'?

-Son circunstancias de la vida, por H o por B no hubo entendimiento entre club y jugador y decidí marchar a Los Barrios. La verdad que ahora estoy muy contento, es verdad que ha sido un año complicado y me hubiese gustado estar un poco más cerca de casa, por eso digo que creo que he crecido en ese sentido... 200 km diario, ida y vuelta, ir y venir días que jugaba, días que no jugaba... Al final afortunadamente terminé jugando y contento, quizás el destino me ha tenido que poner este año aquí en el Xerez, quién sabe, y esperemos que sea para ascender y el año que viene poder jugar en Segunda B con el Xerez.

-¿Ha tenido otras ofertas, Los Barrios quería renovarle?

-Sí, Álvaro el presidente se puso en contacto conmigo cuando no estaba firmado todavía aquí pero tenía claro que quería estar aquí y se lo hice ver, él lo sabía.

-¿En qué ha mejorado Goma en estos dos años desde que se fue?

-Creo que en la manera de competir. Salvando las distancias, a lo mejor en División de Honor no es lo mismo, no se compite igual y sí es verdad que a lo mejor no hubiese tenido los minutos necesarios, eso nunca se sabe porque no estaba aquí pero sí es verdad que este año con tantos minutos que he tenido y la circunstancia de ser un equipo solo para la permanencia y haber quedado al final a un punto de jugar el 'play-off', creo que esa veteranía entre comillas no solo yo sino todo el equipo la hemos adquirido: saber jugar con la presión de estar metidos en 'play-off' y a lo mejor de vestuario para fuera decir que nuestro objetivo era la salvación pero de vestuario para dentro teníamos claro que queríamos hacer algo grande este año y hemos luchado hasta el final por el 'play-off'. ¿Por qué no hacerlo en el Xerez, con un gran proyecto, un gran club, un gran estadio y una gran afición? ¿Por qué no hacerlo aquí, en mi casa?

-En su primer año sénior en el Xerez DFC tenía la asignatura pendiente de demostrar que podía jugar en el primer equipo, después de estas dos temporadas ya ha superado esa asignatura...

-Sí, ya te he dicho que ha sido un año en el que ha aprendido mucho. El anteior ya me pasó en el Guadalcacín, tuvimos que salir del descenso y lo conseguimos. No solo he luchado por estar arriba sino también por por no estar abajo y gracias a Dios este año peleamos por estar arriba. El Xerez al final se llevó el chasco porque perdimos es el último partido de Algeciras pero sí es verdad que a lo mejor esa experiencia de estar arriba ya la tengo del año pasado y este año ya no me va a coger de nuevo, estoy un poco más acostumbrado por así decirlo.

-Con experiencia pero tendrá dura competencia con los futbolistas que ya hay y los que están por llegar.

-A mí me gusta la competencia. En ese sentido lo demostré el primer año de sénior, competí y de hecho terminé jugando con Juan Antonio Sánchez Franzón. No solo es lo mejor para mí, que alguien me compita el puesto y que yo crezca como jugador sino que es mejor para el equipo porque si yo compito y mi compañero también, el que mejor de los dos esté va a jugar y eso va a ser lo mejor para el equipo. En ese sentido creo que es bueno tanto para el club como para el jugador crecer en ambos aspectos, ya lo demás es cuestión de el míster poner a uno o a otro, al que más rendimiento dé. Está claro que yo creo que puedo llegar a jugar, por eso he firmado, y si hay otro compañero que está apretando eso me va a hacer también que yo crezca como jugador este año.

-El objetivo del club está claro: acabar entre los cuatro primeros y ascender. Para un futbolista eso será más atractivo que pelear la permanencia...

-Eso a los jugadores en el buen sentido de la palabra nos pone, desde primera hora estar compitiendo por estar arriba. Como este año pasado en Los Barrios, que nos lo marcamos a largo plazo cuando el objetivo era la permanencia. Este año desde el principio empezar luchando por quedar campeón va a ser muy bonito, muy intenso y también muy duro. Que la gente sea consciente que es complicado desde primera hora por eso, pero por mi parte y por lo demás jugadores que conozco de la plantilla que se quedan, tengo claro que queremos estar ahí, que queremos llevar al Xerez al primero al 'play-off' y después ascender y por mi parte, qué más bonito que conseguirlo con el Xerez y el año siguiente estar jugando en categoría aún mayor si cabe.

-A la afición hay que pedirle paciencia al principio porque el ascenso no llega hasta junio...

-Sí, lo que pasa es que la afición es soberana y la de aquí es muy exigente. Es verdad que si en tres o cuatro partidos no se consiguen los objetivos de ganarlos todos, es normal que sea impaciente pero también es verdad y hablo desde mi experiencia este año, que nosotros tuvimos un bajón y luego acabamos peleando arriba... El mismo Algeciras que en enero decían que era imposible que llegase a los 'play-off', quedando cinco jornadas lo descartaban, allí parecía que el único que iba a jugar el ascenso era Los Barrios y mira ahora, se me ponen los vellos de punta, son ellos los que van ascender. En ese sentido, ponerle a la afición eso como ejemplo, que nunca se den por vencidos igual que nosotros tampoco nunca nos vamos a dar por vencidos en el caso de que las cosas se compliquen, que esperemos que no. Y esperemos también que luchen con nosotros, es lo que les pido.

-¿Esa presión por salir a ascender puede volverse en contra?

-Está claro que en otro club no van a tener a tantos pidiéndole más, que para eso vienen al campo. Nosotros tenemos que aguantar entre comillas esa presión porque ellos, los aficionados son los que nos van a llevar en volandas. Al fin y al cabo pocos clubes, pocos jugadores hay que pueden decir que van a jugar en Tercera en unas instalaciones como Chapín con 3.000 personas en la grada. Un futbolista intenta llegar a eso y nosotros lo tenemos aquí en Tercera División, gracias a Dios en Jerez, en nuestra casa. Como he dicho antes, pedirle a la afición que nos lleve en volandas, que creo que este año va a salir bien, eso espero. Pedirle a la afición que apoye al máximo que nosotros vamos a dar la cara por ellos.