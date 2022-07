El Granada, campeón del triangular tras vencer también al Real Madrid Castilla (1-0)

El Granada ha superado al Real Madrid Castilla por 1-0 en el segundo partido del triangular disputado en Chapín y se ha adjudicado el torneo. Los de Karanka, que tuvieron que aplicarse más a fondo que ante el Xerez DFC, volvieron a ser superiores y no desaprovecharon sus oportunidades. Uzuni fue el artífice del gol de la victoria.

Con Chapín volcado con el Real Madrid Castilla, aclamando a Raúl González y Mario de Luis, que volvía a la que fue su casa el pasado año en calidad de cedido, arrancó el segunda cita del triangular entre el cuadro merengue y el Granada. Los dos equipos se lo tomaron con calma y el encuentro no tenía un claro dominador, aunque los rojiblancos intentaban pisar el acelerador.

Las primeras oportunidades claras fueron para un filial descarado. La grada se animó tras una bonita jugada por la derecha de Peter, que recogió un buen balón de Álex Jiménez. Álvaro no llegó a rematar el centro medido de su compañero, pero el colegio invalidó la acción por fuera de juego. Luego, Ferreira despejó a saque de esquina un disparo de Peter y Álvaro estrelló en el lateral de la red un buen disparo.

Los de Raúl González comenzaban a sentirse cómodos y no se adelantaron en el marcador a los ocho minutos de milagro. Un centro lateral de Marín casi acaba dentro de su propia portería. Justo después, Soro se vio obligado a tumbar a Pablo Ramón en una falta que fue tuvo las peores consecuencias para los blancos.

El filial se despistó, regaló el balón y Uzuni no perdonó ante Mario de Luis. El albanés definió a la perfección ante el exguardameta azulino al recoger un buen balón de Soro. 1-0. Minuto 9.

Tras el gol, el Granada recuperó sensaciones y el control del balón. Uzuni no sorprendió a De Luis por poco. El Castilla acusó el golpe y ya no se mostraba tan descarado, le costaba mucho más generar, aunque buscaba las contras. Ya el marcador no se iba a mover y el equipo de superior categoría se proclamaba campéon tras dos triunfos.