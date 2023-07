Hugo Martínez se despide del Xerez DFC y firma por el Granada

Hugo Martínez, delantero juvenil que la pasada temporada debutó con el primer equipo del Xerez DFC de la mano de José Pérez Herrera, ha firmado en el Granada CF, noticia que avanzó Diario de Jerez el pasado 9 de mayo. El ariete jerezano se despedía este martes de su equipo y ya ha firmado su nuevo contrato con el club nazarí.

"Xerecistas, toca despedirme del club de mi ciudad, el cual me ha visto crecer durante 3 años y el que me ha dado la oportunidad de debutar en el fútbol profesional", declaraba el jugador en su despedida como azulino. En el capítulo de agradecimientos, resalta "a cada uno de los integrantes del club que me vieron progresar: compañeros, entrenadores, fisios, preparadores, directiva... Siempre tendrán un hueco en mi corazón y memoria". El jugador se despide dando las "gracias al club por todo lo recibido de su parte. Siempre seré un xerecista más".

El delantero ha cuajado una gran temporada con el juvenil de Liga Nacional, donde anotó 22 goles y fue uno de los artífices del ascenso a División de Honor de los de Ismael Pérez. Hugo Martínez debutó además con el primer equipo en el partido contra el Antequera en El Maulí, el último de Pérez Herrera al frente del XDFC. En la siguiente jornada, ya con Francis en el banquillo, también tuvo unos minutos, para regresar a partir de entonces al juvenil.

El jugador jerezano pasó por la cantera del Veteranos Xerez, Pueblo Nuevo y San José Obrero antes de militar en el Xerez DFC. Además del juvenil, también jugó la pasada campaña 8 encuentros con el filial y afronta el nuevo curso en su tercer año juvenil, por lo que en principio formará parte del División de Honor del Granada, aunque el club nazarí ha anunciado que esta temporada sale con un tercer equipo sénior tras doble ascenso del Granada CF a Primera División y del Recreativo Granada a 1ª RFEF.