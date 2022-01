“Nuestros objetivos son dejar al equipo en Primera RFEF, deuda cero y la ciudad deportiva”

Ignacio de la Calle, presidente del Xerez Deportivo FC, ha hecho balance de sus primeros meses al frente de la entidad azulina, apuesta por ser “ambiciosos” en la segunda vuelta y "mirar hacia arriba", con el reto de que el equipo se meta en la lucha por el 'play-off' de ascenso y clasificarse para la Copa del Rey de la próxima temporada y pide a los aficionados que se abonen al equipo para "“obtener recursos" económicos para poder afrontar los fichajes necesarios para "dar el salto de calidad" que necesita la plantilla para acometer estos objetivos en la segunda parte del campeonato. Además, se plantea como objetivo tener "deuda cero a finales de la próxima temporada" y le gustaría alcanzar dos objetivos más al final de su mandato: que esté puesta la primera piedra de la Ciudad Deportiva y dejar al equipo en Primera RFEF siendo un club con opciones de ascender a Segunda División.

–Ignacio, ¿qué balance hace de este primer medio año al frente del club?

–No puede ser mejor. Nos costó un poco arrancar por el desorden que provocó la pandemia. En este sentido, fue un acierto hacer la auditoría con Rafael Gallo y ahí tuvimos ya una idea muy cercana de la situación del club. Después, la campaña de socios nos permitió desde un principio estar un poco alegres con el tema del dinero, cancelamos todas las deudas que había con los jugadores anteriores y estamos cancelando deudas con antiguos socios, con Errea... Creo que la situación económica es más desahogada, estamos sacando un poco la cabeza, pero al principio fue difícil. Teníamos un déficit muy importante y había que garantizarlo porque así nos lo exige la ley. Parece que estamos viendo la luz al final del túnel y, gracias a Dios, con los últimos partidos la clasificación se ha arreglado un poco y estamos donde queríamos estar. A partir de ahora lo que hay que hacer es mirar hacia arriba, no ser nada conformistas, como nos acusan muchas veces por ahí, y ser ambiciosos. Hemos hecho una campaña de socios muy agresiva tratando de obtener recursos por si aparece en el mercado algunos fichajes que sumen en la plantilla. La gente le tiene mucho miedo a la desestabilización de las plantillas y es verdad, te tienes que traer a un jugador que conecte con el grupo y que además sea buen futbolista y eso no es fácil. Todavía no hay nada hecho, pero las cosas hay que hacerlas con discreción, es lo que nos va a permitir traer algunas piezas nuevas que nos den un salto de calidad.

–En lo económico, plantearon en la asamblea un plan de viabilidad a tres años vista. ¿Cómo está esa situación?

–Lo estamos cumpliendo escrupulosamente y voy más allá, lo mismo al final de la próxima temporada podremos decir que estamos con deuda a cero. Hay que agradecerles a los acreedores su generosidad. Gracias a los socios sobre todo, la situación económica se está arreglando. También el dinero que se ha cogido de la Copa del Rey se ha destinado para pagos pendientes. Tener deuda cero a finales de la próxima temporada es un objetivo y ya estamos pensando en el presupuesto del año que viene y trabajando y estudiando nuevos acuerdos con los patrocinadores e incorporar gente nueva... Con el Ayuntamiento también estamos tratando la cesión de terrenos para la ciudad deportiva. El crecimiento económico del club es el crecimiento deportivo y eso no puede llegar sino a través de patrocinadores, de instituciones que nos ayuden y por supuesto de los socios. Este año hemos incrementado la partida de socios en más de un 30 por ciento. Ascender de categoría ha sido muy importante, pero también lo es crear un clima ilusionante y un buen equipo. Las segundas vueltas de José Pérez Herrera siempre son muy buenas y Dios quiera que estos últimos resultados sean un despegue deportivo. Ojalá se arregle también el tema de la pandemia para tener buenas entradas en Chapín.

–Habla de ciudad deportiva, algo de lo que llevamos años oyendo en Jerez y nunca se termina de hacer.

–Como la del Rosal, que de pronto se encontró el Cádiz con una Ciudad Deportiva casi regalada. Sería muy importante para nuestros equipos de cantera, es fundamental tener un sitio donde entrenar y jugar.

–¿Es un objetivo dentro del mandato poner esa primera piedra?

–Me encantaría con una cesión de unos terrenos, primero, y celebrar un convenio con Diputación, el Ayuntamiento y algún inversor que quiera ayudarnos a poner esa primera piedra, que no es fácil. Es algo absolutamente necesario para nosotros. Entiendo muchas veces a Jose cuando se enfada porque realmente nos faltan campos y si además ocurre la resiembra del otro estadio y los equipos que juegan allí tienen que jugar en Chapín... Eso ha provocado de alguna manera una tensión en el equipo técnico nuestro. Pero bueno, nos adaptamos. Las relaciones con el Ayuntamiento están siendo muy buenas. Ellos comprenden que nosotros somos el único usuario en el tema futbolístico de Chapín y en determinadas circunstancias ellos nos dicen que necesitan ceder el estadio. Las buenas relaciones hacen que cedas muchas veces en estas cosas. ¿Que perjudica a los entrenos del equipo? Sí. Pero bueno, tampoco hay que ser...

–¿Cómo marcha la campaña de abonados para la segunda vuelta?

–Me gustaría que fuese mucho mejor, pero creo que vamos a llegar a los 4.000 socios con facilidad. Ahí yo creo que no hemos llegado nunca. La campaña de socios de Navidad siempre se ha quedado en 150 o 200 socios y vamos a tratar de hacer los 500 y no sólo por el tema económico, sino porque institucionalmente es muy importante tener un gran número de socios. Y hay otra cosa muy importante con los patrocinadores, la imagen de una gestión clara, transparente, eficaz... ¿Cuántos patrocinios no se han roto por una mala imagen? Para mí es fundamental tener una buena imagen.

–¿Teme que con la variante Ómicron regresen las limitaciones de aforo a los estadios? Se lo digo porque desde el punto de vista económico sería muy preocupante.

–Me preocupa por la situación pandémica. Chapín tiene capacidad para veinte mil personas y si el aforo se reduce al 50 por ciento serían diez mil, una cifra que nosotros no metemos desde hace mucho tiempo. Ojalá se nos quedara chico. Lo que sí me preocupa son las situaciones incómodas que se puedan ocasionar a los socios si hay una reducción de aforo. Pero yo creo que como mucho llegaremos a una reducción del cincuenta por ciento, respetando distancias de seguridad y utilizando mascarillas. Nosotros, además, no tenemos el próximo partido en casa hasta dentro de cinco semanas y en ese tiempo pueden pasar muchas casas. En África, por ejemplo, la tasa de incidencia ha caído igual que subió, de manera vertical. Yo tengo muchísima confianza en que esto nos va a afectar poco.

–Pasemos a lo deportivo. ¿Cómo ve al equipo?

–Llegamos a la categoría y dijimos que había que hacerse a ella, tomamos muchas precauciones. Hicimos una pretemporada maravillosa, esos partidos contra el Real Madrid Castilla, el Sevilla Atlético o el San Fernando fueron tremendamente ilusionantes y después nos llegó el ‘palito’ del Córdoba y vimos que las cosas no son tan fáciles. Pero fue un partido raro, la expulsión, dos penaltis... De un 1-1 a un 1-5. Yo estoy convencido de que cuando lleguemos a Córdoba no se lo vamos a poner tan fácil. Trataremos de dar la sorpresa allí. Veo a la plantilla con ilusión y a Jose entusiasmado. Estamos donde dijimos que íbamos a estar y ahora lo que hay que hacer es mirar para arriba. Tengo la obsesión, y lo digo con muchas reservas, de poder estar entre los seis primeros y clasificarnos para el ‘play-off’ y tratar de jugar la Copa del Rey también el año que viene. ¿Es posible? Pues claro que es posible. Y hay que luchar, no nos vamos a dejar un ápice de esfuerzo en el camino. Si se consigue, maravilloso; si no, no será porque no se han dejado la piel en el campo como dije hace unos días en la carta que envié a los socios. Eso está en el ADN de este equipo.

–A falta de un partido, el equipo suma 21 puntos y a poco que hubiera estado un poco más acertado en algún que otro encuentro podría estar mucho más arriba. ¿Entiende las críticas, algunas exacerbadas, hacia un club que al fin y al cabo es un recién ascendido?

–Pienso, por ejemplo, en el partido del Cádiz B. No hizo absolutamente nada y no nos llevamos ni un punto y sí un disgusto tremendo. Lo que sería ahora tener tres o cuatro puntos más: estar en toda la pomada. Hemos tenido también muy mala suerte con las lesiones. Marcelo para nosotros es un jugador muy importante y ha estado lesionado buena parte de la primera vuelta y luego arriba hemos tenido las lesiones de Máyor y Darío y ha habido partidos que hemos jugado en cuadro. Entiendo todas las críticas porque este club está en manos de los socios y son los que mandan y cada uno en este mundo lleva un entrenador dentro. Hay que tener paciencia y dejar llevar las cosas a quien las sabe llevar y en este caso hemos confiado en José Pérez Herrera como mánager general y lleva el equipo perfectamente. Hasta ahora estamos en una situación deportiva que hubiera firmado en el mes de agosto.

–...

–Tenemos 8 años y llevamos una escalada trepidante y emocionante. Hay que andar con pies de plomo e ir consolidando las cosas. A mí me gustaría, cuando terminara mi mandato, dejar al equipo en Primera RFEF, un equipo en Primera RFEF con posibilidades de ascenso y, sobre todo, sin deuda y con una estructura muy definida.

–Así que habrá fichajes.

–Si podemos dar el salto de calidad y dar un plus a la plantilla vamos a tratar de hacerlo, pero tiene que ser refuerzo, que se note y aporte y no reste en la plantilla. Y este tema va muy vinculado a la campaña de socios, que tengamos recursos económicos para poder llevarlos a cabo.