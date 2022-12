Insultos e intento de agresión a Lolo Garrido

Lolo Garrido no ha tenido un regreso plácido ni agradable a Jerez. El flamante centrocampista del Xerez DFC recibió insultos y sufrió un intento de agresión el miércoles por la tarde primero en un centro comercial y más tarde en el centro a cargo de un grupo de unas seis personas cuando pasaba un rato con sus amigos, entre los que se encontraba Chuma, exdelantero del Xerez CD, y otros futbolistas.

El jugador, que mantuvo discrepancias con el grupo que le insultaba, ha querido restar importancia a lo sucedido en su presentación, pero lamenta "el episodio, que fue un poco desagradable porque, al final, intenté en todo momento mediar y hablar con ellos por mi bien y por el de todos. Me cogió con mis amigos, pero si me hubiese sucedido con mi novia... No quiero que ella viva esto, ni tampoco quiero que afecte a mi familia. Todo quedó en un susto porque intentaron agredirme seis personas, pero ya está. El miércoles pasé un mal trago, pero ya me encuentro mucho mejor".

El centrocampista confiesa que "este tipo de cosas no las puedo llegar a entender, la violencia no tiene justificación. Llego a entender que no sea del agrado de todo el mundo, que lo hice mal en su día y que me puedan criticar e insultar, pero no que me quieran agredir. Eso es duro".

Viloita: "Estamos con Lolo"

Jesús Viloita, presidente de la entidad, ha resaltado que "nuestro club desde el primer momento es algo más que un club, se caracteriza por se algo más que un club de fútbol y en este caso se ha producido una injustica grave y con seguidores que no son nuestros. El club pone todos los medios jurídicos a su alcance a disposición de Lolo y la Policía ya tiene constancia de los hechos y con las cámaras trata de identificar a las personas que han protagonizado estos actos de violencia hacia él tanto verbal como física. En el fútbol no cabe esto, Lolo es uno más de nosotros y los 3.500 que somos lo vamos a defender, igual que hae poco sucedió con Marina o con cualquier otra persona del club. Somos una familia y es parte de ella. Hay que hablar de fútbol, que es lo que queremos todos".

Marc: "Condenamos la violencia"

Por su parte, Marc Domínguez, secretario técnico azulino, ha dejado claro que "condenamos cualquier acto de violencia que se genere tanto en la sociedad como en el deporte y no queremos profundizar mucho más porque el regreso de Lolo es una alegría para todos. De todos modos, visto lo ocurrido tenemos que condenar este tipo de actos y mostrar al futbolista que desde el club estamos a su lado y al de su familia, para ayudarle en lo que proceda".