Javi Navas: "He acertado viniendo al Xerez DFC, me va a permitir ser feliz"

Javi Navas, extremo del Xerez DFC, ha sido presentado este miércoles en las instalaciones de Fun Center y el jugador abulense se ha mostrado encantado en su nuevo club, asegura que hay un gran grupo humano y es ambicioso, cree que el equipo peleará por cosas importantes esta temporada.

De entrada, el atacante ha dado las gracias "a la dirección deportiva y al cuerpo técnico por confiar en mí. Desde que llegué, me están tratando fenomenal y estoy muy contento en Jerez. Hay un gran grupo humano y los jugadores lo que estamos intentando es aportar para dejar de ser un grupo y formar un equipo competitivo desde ya. Estoy totalmente convencido de que he acertado viniendo al Xerez DFC, tengo muchas ganas ya de que empiece lo realmente importante, la liga".

La pasada temporada no fue fácil para él "en lo personal" y su nuevo club "me va a permitir ser feliz, busco reencontrarme conmigo mismo y lo que estoy comprobando en el día a día me está permitiendo recuperar la confianza, ya que hay momentos en los que dudas de ella. Busco esta temporada que el Xerez DFC sea un equipo protagonista en el Grupo IV, que dé un paso adelante respecto a lo que hizo la campaña pasada, con el máximo respeto a todos los rivales, pero sin ser inferior a nadie, debemos competirles de tú a tú".

"En el grupo cada uno es de un padre y de una madre y quiero hacer mención especial a los compañeros que siguen del año pasado, que nos están inculcando los valores del club y nos están haciendo a los nuevos sentirnos como en casa desde el primer día. Hay brasileños, mexicanos, rumanos, argentinos... Todos tenemos un objetivo común, que al Xerez DFC le vaya bien", subraya un Navas contento.

"Tanto Gianluca como Edu son dos delanterazos y confiamos a muerte en ellos, los goles llegarán"

El equipo ha disputado tres amistosos y sólo ha marcado un gol. Es un tema que tampoco le preocupa en exceso. "Llevamos poco tiempo entrenando juntos, el equipo tiene mucho gol. Soy extremo y también me siento responsable de no haber marcado, pero tanto Gianluca como Edu son dos delanterazos y confiamos a muerte en ellos, los goles llegarán".

En cuanto al Grupo IV, en el que compite el Xerez DFC, admite que "tenía ganas de jugar aquí. Tengo más de 200 partidos en Segunda B, pero nunca había jugado con los equipos andaluces. A prior y sobre el papel, me parece el más fuerte de los cinco, pero eso luego se demostrará con los partidos. Ahora, todo son palabras".

Navas militó durante varias temporadas en el Unionista de Salamanca, un club muy similar al Xerez DFC. El atacante matiza que "la base de los dos clubes es el fútbol popular y la afición es el alma del club. Llevo poco tiempo aquí, pero seguro que hay más y son todas muy bonitas".

Por último, espera agradar a la afición y cumplir con las expectativas, y le gusta "jugar pegado a la línea de cal y por dentro, aunque hay momentos de los partidos en los que puedo jugar en el carril. Me siento más cómodo pegado a la línea de banda, me considero un buen centrador. Ojalá dentro de diez meses me puedan decir todos que estas palabras son ciertas y que he repartido buenos centros a mis compañeros".