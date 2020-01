Javi Valenzuela (Jerez, 26 febrero 98) llega al Xerez Deportivo FC como un niño con zapatos nuevos. Formado en la cantera del Xerez CD, pasó luego al Atlético Sanluqueño, destacando en el juvenil, alternando luego el filial con el primer equipo, con el que participó en el ascenso de Tercera a Segunda B. Ahora llega a Chapín buscando los minutos que no ha tenido en El Palmar.

-¿Qué valoración hace de su fichaje por el Xerez DFC?

-Estoy muy contento de estar aquí, siempre he querido jugar en el Xerez desde que era un niño y estaba en las categorías inferiores. Le doy las gracias a Edu (Villegas) por la confianza en mí y al míster, y la verdad es que estoy contento de estar aquí.

-¿Cuáles son sus características como futbolista?

-La verdad es que me encuentro mejor de media punta, delante de los pivotes. También puedo caer en banda, metiéndome por dentro, y si hace falta jugar de central, se juega de central. Lo importante es jugar y seguir creciendo.

-¿Cuál es su objetivo a nivel personal en el Xerez DFC?

-Buscarme un sitio. Sé que es difícil, no es fácil porque hay buenos futbolistas aquí pero hay que trabajar y sobre todo seguir adelante. Vengo del Sanluqueño, que es un pedazo de club, no tengo nada que reprocharle. Allí tienen buenos futbolistas, me ha costado entrar en la dinámica de partidos con ellos y ahora hay que ir poco a poco.

-Viene a por los minutos de juego que no ha tenido en Sanlúcar...

-Está claro, cuando eres joven ves a muchos futbolista jugar y tú en el banquillo una semana y otra semana y te cansas también de estar así. Un joven lo que quiere es jugar, está claro.

-Como jerezano jugar en Chapín será cumplir una aspiración...

-Jugar en Chapín es un sueño.

-¿Qué le ha dicho la familia?

-Está muy contenta porque también tengo familiares que apoyan al club, son socios. Tengo primos y tíos míos que son del Xerez DFC.