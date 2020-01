El Xerez DFC presenta a Mika y Javi Valenzuela y quiere otro fichaje

El Xerez DFC ha presentado a sus dos últimos refuerzos en el mercado de invierno, el delantero Mika, que ya debutó con la elástica xerecista en Lebrija, y el mediapunta Javi Valenzuela. Ambos han firmado hasta final de temporada con sendas cláusulas de ampliación de contrato según explicó Edu Villegas, director deportivo azulino que reconocía que habrá más fichajes antes del cierre del mercado: "Seguramente hagamos algo más. Estamos buscando un mediocentro, pivote, un todocampista, de características parecidas a Adri para que Adri en un momento determinado tenga la opción de jugar de central. Que tengamos en esa posición un recambio como era Jesús López".

Eso sí, hasta el cierre del mercado -31 de enero- el Xerez DFC no cerrará la plantilla porque aparte del pivote "después puede aparecer cualquier posibilidad interesante", matizó Edu Villegas, que desveló que ha surgido "una opción muy interesante y ojalá pudiera conseguirse" de un pivote sub-23, que de cuajar no obligaría al club a dar ninguna baja como sí sería necesario en el caso de que fuera mayor de 23 años.

Mika, "muy contento de estar aquí", destacó que "tuve la suerte de debutar ya, sí que fue todo muy rápido pero contento sobre todo por la victoria", y de la afición dijo que "ya me habían dicho lo que era y la verdad es que muy bien", y asume la presión porque "es normal que haya exigencia en un club como este; al fin y al cabo todo lo que mueve es muchísimo".

Javi Valenzuela subrayó que "siempre he querido jugar en el Xerez desde que era un niño y estaba en las categorías inferiores", explicó que "me encuentro mejor de media punta, delante de los pivotes pero también puedo caer en banda metiéndome por dentro", dejando claro que "si hace falta jugar de central, se juega de central. Lo importante es jugar y seguir creciendo. Un futbolista joven lo que quiere es jugar".