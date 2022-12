"Pedimos a nuestros socios que nos apoyen, en 2023 vamos a seguir soñando a lo grande"

Jesús Viloita llegó al Xerez DFC como mano derecha del presidente Ignacio de la Calle en junio de 2021 para trabajar en un proyecto tan complicado como ilusionante después de la pandemia. Año y medio después, tras convocar el club elecciones por la dimisión del máximo mandatario azulino al no estar de acuerdo con la destitución de Pérez Herrera, ha cogido las riendas de la entidad. La junta directiva que acompañaba a De la Calle apostó por continuar al frente de la nave para cumplir el mandato inicial de cuatro años y fue la única candidatura que se presentó.

El flamante presidente se muestra optimista de cara al futuro, apuesta por pelear por la parte alta de la tabla con la llegada de refuerzos, su junta apuesta por reactivar el proyecto de la ciudad deportiva y desvela todos los planes en los que trabajan para potenciar el aérea social

–¿Cómo lleva estas semanas en el Xerez DFC en su puesto de presidente?

–Con un ritmo muy alto de trabajo, pero muy ilusionado y con una responsabilidad bastante grande. Es un honor representar a nuestro club y afrontamos esta etapa con la intención de llevarlo lo más alto posible.

–¿Fue complicado dar el paso y el relevo?

–Nosotros iniciamos la legislatura con Ignacio de la Calle y cuando él decidió no continuar fue complicado tomar la decisión. Optamos por continuar, pero hubo momentos de incertidumbre y nos lo tuvimos que pensar tanto a nivel colectivo como de forma individual. A medida que fueron pasando los días lo tuvimos más claro. Lo que sí nos hubiese gustado es que se hubiese presentado otra candidatura porque siempre es bueno que exista debate, que los socios escuchen y que propongan. Eso lo echamos en falta. Con eso hubiese ganado el xerecismo.

–¿Reforzar la primera plantilla es el principal frente abierto en estos momentos?

–Estamos trabajando en muchos aspectos y con la incorporación de nuevos compañeros, la verdad es que podemos afrontar más retos y, claro, uno de ellos es reforzar la plantilla. El mercado de invierno se abre ahora en enero, los técnicos siempre están trabajando en ese aspecto y Francis ya nos ha comentado lo que, bajo su punto de vista, necesita la plantilla para que compensarla un poco más y dé un salto de calidad. El ritmo es frenético, no paran de llegar ofrecimientos y también nuestros técnicos tienen jugadores en cartera, futbolistas interesantes por los que estamos preguntando. Ya ha llegado Lolo y esperemos incorporar a más jugadores en los próximos días.

"Nuestro objetivo inicial era luchar por la zona de play-off, es una ilusión real y vamos a pelear por ella, queda mucho"

–¿Pueden influir en los fichajes los seis últimos puntos sumados?

–Se trabaja mejor y se duerme mejor, pero refuerzos van a llegar. Las victorias sirven para reafirmar el trabajo bien hecho y con los resultados negativos todo existe más preocupación. Hasta ahora, no se está viendo recompensado en la clasificación todo el esfuerzo que hicimos en verano.

–¿Hasta dónde puede llegar la entidad en materia de fichajes?, ¿qué es lo prioritario?

–Lo principal es mantener la categoría antes que nada. Tenemos claro que haremos un esfuerzo, aunque pueda existir un pequeño desfase económico, para reforzarnos porque bajar supondría un desfase aún mayor. Si hay que hacer un esfuerzo especial por un futbolista concreto en el que los técnicos confíen, lo haremos. La categoría está muy igualada, apenas hay diferencias, y abajo también están dos filiales de equipos importantes que se van a reforzar y eso te obliga porque cada vez se apretará más todo. Nuestro objetivo desde el principio de la temporada era luchar por puestos más altos, por la zona de play-off, es una ilusión real y vamos a pelear por ella, queda mucho.

–El Xerez DFC está mostrando dos caras, muy mal en Chapín y sobresaliente fuera...

–Todo el mundo nos preguntamos qué está pasando. La pasada temporada nos ocurría lo contrario, fuera no conseguíamos ganar, y este año no hay manera de ganar en Chapín, cuando siempre nuestro estadio ha sido uno de nuestros mayores aliados con el respaldo importante de nuestra afición, que es nuestro talismán. Esperemos que en la segunda vuelta podamos darle la vuelta a la tortilla y seamos capaces de mantener los buenos resultados fuera de casa. Resulta rara esta situación. Los entendidos siempre dicen que lo complicado es ganar fuera de casa y nosotros estamos haciendo lo contrario, vencemos lejos de Jerez y se nos están resistiendo los triunfos en casa, aunque la verdad es que la liga es muy larga. La primera vuelta aún no ha terminado y a ver si nuestro regalo de Reyes es la victoria, conseguimos ahuyentar todos los fantasmas que nos están persiguiendo y es la primera de muchas.

–El primer equipo está sufriendo, pero la cantera goza de buena salud...

–Estamos muy contentos. Cuando subimos a Francis al primer equipo, decidimos darle el filial a Bruno porque está muy capacitado, es muy buen entrenador y estamos muy contentos con su trabajo, aunque los resultados no le están acompañando del todo últimamente. Está teniendo muchas bajas, la plantilla era un poco corta y creo que el otro día tenía ocho o nueve bajas y tuvo que tirar de jugadores del juvenil. Estamos intentado reforzarlo, pero no es fácil. Es una categoría baja y económicamente nos marcamos que el filial no fuese deficitario. Con el juvenil estamos muy contentos y nos planteamos conseguir el ascenso de categoría, que se nos ha puesto muy bien. El trabajo de Ismael Pérez está siendo sobresaliente desde que llegó al club, logró una permanencia muy meritoria con el alevín A y con el juvenil está destacando, es para quitarse el sombrero con un grupo de chavales que lo están dando todo. Nos está haciendo soñar con tener en pocos años un equipo en División de Honor juvenil, que sería muy bonito y productivo para el club.

"La idea de conseguir los terrenos para la ciudad deportiva nos ilusiona y el reto es una piedra angular en este proyecto"

–Al margen del tema deportivo, ¿qué planes tiene el club a nivel social?

–Estamos también trabajando duro. Este año hemos recuperado la carroza del Xerez DFC en la Cabalgata de Reyes con muchas sorpresas, ya que estará nuestra mascota Jako Sherry y habrá regalos para los niños. Además, tenemos en mente repetir un partido dedicado a los pequeños, ya en el último se dieron cita más de seis mil personas, y estarán invitados los colegios y los equipos de cantera. A la caseta de Feria también queremos darle un vuelco y hacerla más de los socios... Otro tema en el que estamos trabajando ya es en el calendario de actos de cara al décimo aniversario y estamos intentando que la familia de Lola Flores acuda a un partido para hacerle entrega de nuestra camiseta.

–(...)

–Por otro lado, tampoco abandonamos la idea de conseguir los terrenos para la ciudad deportiva, es algo que nos ilusiona muchísimo y ese reto es una piedra angular en nuestro proyecto. Nos planteamos cerrar nuestra legislatura dentro de dos temporadas y para entonces, esperamos dejar al primer equipo en una categoría más alta y también queremos verlo jugar otra vez Copa del Rey.

–¿Qué le pide a 2023?

–Mucha salud para todos, incluidos nuestros futbolistas para que no se lesionen, que podamos ganar muchos partidos, que salgamos de la zona baja y que llegue la primera de muchas victorias en nuestro estreno. Estamos muy ilusionados y quiero mandar un mensaje de optimismo a todos nuestros socios para que nos respalden porque nos quedan muchos momentos bonitos que vivir. Que el club está más vivo que nunca, es un proyecto en el que depositaron mucha ilusión muchas personas y vamos a seguir soñando a lo grande, no vamos a parar de crecer.