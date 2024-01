"Se nos juzga sólo por el plano deportivo y no es justo, el club no para de crecer”

Jesús Viloita, presidente del Xerez DFC, pasa revista a un complicado 2023, un año en el que el primer equipo consumó en mayo el descenso a Tercera RFEF, explica los motivos de la contratación y el posterior despido de Edu Espada, recuerda los motivos por los que su directiva convocó elecciones, desvela la situación económica de la entidad, de la cantera y las relaciones con el Ayuntamiento y Diputación y se muestra orgulloso de la respuesta de la afición con 4.500 socios y de la reacción del equipo en las últimas jornadas. Es optimista, elogia a David Sánchez y aspira a lo máximo.

–¿Qué balance hace del 2023 que acaba de terminar?

–La temporada 22/23 acabó deportivamente como ningún xerecista quería, con nuestro primer equipo descendido a pesar del enorme esfuerzo económico que hicimos, trayendo fichajes de superior categoría y con entrenadores de la casa que pensábamos que eran los que mejor nos podían ayudar, pero no pudo ser. En verano, decidimos afrontar un gran reto, tratar de aumentar el número de socios de campañas anteriores para de esta forma demostrar el verdadero valor de este club y su auténtica fortaleza, que no es otro que sus socios para volver a subir. Somos conscientes que no empezamos bien el curso, con un nuevo cuerpo técnico, con una plantilla muy rejuvenecida, apostando por gente joven con muchas ganas y proyección y que con el paso de las jornadas se ha ido acoplando. Con el paso de los partidos ya se va percibiendo, empezamos a tener el equipo que todos queríamos, practicando un muy buen fútbol y con los resultados que todos deseábamos. Vamos a dar guerra, pelearemos por subir.

–Pero no debemos quedarnos sólo con el plano deportivo. El club ha crecido exponencialmente en otras áreas. Hemos recuperado la ‘Carroza Xerecista’ en la Cabalgata de Reyes, hemos profesionalizado y adaptado la tienda, potenciado el canal de venta online, en el que la camiseta homenaje a Lola Flores ha superado todas las expectativas imaginadas, apostamos por un stand en la Feria del Deporte, organizamos el día del niño xerecista, organizamos el Congreso del Fútbol Popular, cerramos un acuerdo de colaboración con el Real Madrid, ampliamos los foros xerecistas para palpar la opinión del socio, digitalizamos las entradas y carnés, tenemos nuestra propia emisora de radio, sacamos a competir al Xerez Genuine, algo de lo que cada vez estamos más orgullosos por lo que nos trasmiten los familiares, hemos potenciado el voluntariado, realizamos invitaciones a las pedanías jerezanas... Además, hemos rescatado el proyecto de la ciudad deportiva de 2015. Esperamos y deseamos que la nueva directiva le dé continuidad al proyecto porque eso sí que puede marcar un antes y después en el club.

–¿El despido de Edu Espada ha supuesto un antes y un después?, ¿por qué se prescindió de él?

–A Edu se le fichó al final de la anterior temporada con el objetivo de que nos ayudase en la parcela deportiva, que evidentemente no estaba funcionando. No nos pudo ayudar para evitar el descenso y retomamos con mucha ilusión la planificación para la 23/24, pero hubo algunas digamos imprecisiones o fallos que lamentablemente en la balanza entendimos que pesaban más que los aciertos. Por eso se decidió que lo mejor para la entidad era que no continuase.

–La situación de la directiva es incómoda desde que decidió convocar elecciones y dar un paso al lado por las críticas excesivas de un sector de la afición, ¿cómo se encuentran en estos momentos?, ¿puede haber marcha atrás?

–Nuestro compromiso original siempre fue llegar al final de la temporada 24/25 para terminar nuestro proyecto, pero lamentablemente parece que únicamente hemos sido juzgados en el plano deportivo y no es justo, queramos o no, esta parcela es una responsabilidad compartida entre directiva, cuerpo técnico y plantilla tanto para los éxitos como para los fracasos. Por eso, tras el partido en Coria, ante la crispación que se creó por la mala racha deportiva, las críticas e insultos, decidimos adelantar las elecciones. En estos momentos, ni nos planteamos la posibilidad de seguir, puesto que estamos convencidos de que hay xerecistas dispuestos a dar el paso adelante, pero que no quepa duda que hasta el último día que estemos nos vamos a dejar la vida por el club.

–David Sánchez les arropó en su última rueda de prensa y se mostró reacio al cambio antes del final de temporada...

–David es un gran entrenador, pero es aún mejor persona. Se ha integrado perfectamente en la especial filosofía de nuestro club, desde el primer día es uno de nosotros y le agradecemos enormemente sus palabras de apoyo. En cuanto a la idoneidad de la fecha elegida por la asamblea para iniciar el proceso electoral, es algo que compartimos con él, ya a nosotros nos manifestó que esas no son fechas para un proceso electoral, pero es algo que decidieron los socios y socias libremente. Nosotros llevábamos a la asamblea dos fechas perfectamente consensuadas. La primera era la de convocarlas de forma inmediata ante el supuesto clamor popular de que saliésemos para que la nueva directiva tuviera a su disposición el mercado de invierno y la segunda era a final de temporada para que los nuevos pudiesen empezar de cero. Durante la asamblea los socios propusieron esa tercera opción, se votó y se decidió que el proceso electoral comenzase a finales de enero. Tenemos el compromiso de proponer un calendario electoral a la fecha aprobada en nuestra última asamblea y lo vamos a cumplir y nuevamente la asamblea tiene que rubricarlo.

–¿Cómo se encuentra a día de hoy la economía del club?

–Desde nuestra llegada a la directiva, la situación económica siempre ha sido complicada, pero siempre hemos ido solventando esas dificultades con muchísimo trabajo y esfuerzo. El primer año dimos un gran superávit, que se truncó el curso pasado por la mala temporada deportiva que supuso una gran merma de ingresos y un incremento de los gastos debido a los cambios de técnicos y jugadores con los que esperábamos salvar la categoría. Esta actual temporada nuestra intención es terminar otra vez con números positivos e ir disminuyendo ese déficit que heredamos y que vamos reduciendo poco a poco. Todo depende en gran medida de la marcha deportiva del equipo y de que nuestros ingresos se cumplan según lo presupuestado. Ya se sabe que uno de los que iban a ser uno de nuestros patrocinadores principales no está cumpliendo con el compromiso firmado, lo que ha provocado que tengamos que ajustarnos aún más el cinturón si cabe.

–La cantera es uno de los mayores patrimonios del club, ¿se valora poco todo lo que están consiguiendo?

–Estamos muy orgullosos de nuestra cantera. Que en sólo diez años nos hayamos convertido en el club de referencia de la ciudad es, y lo digo con la mayor humildad posible, para estar muy orgullosos de nosotros mismo. Hemos conseguido tener a nuestro juvenil A en la máxima categoría y está compitiendo de tú a tú a grandes canteras como las del Sevilla o Betis por poner un par de ejemplos, pero también nuestro juvenil B está en puestos altos aspirando al ascenso a Liga nacional.Tenemos más de 350 niños en nuestra cantera, más de 120 en nuestra escuela y al Xerez B en Primera Andaluza y dando frutos, ya que está nutriendo al primer equipo con jugadores como Pepe, Ricky, Hugo, Galafate o Chaves. Además, tenemos muy buenas relaciones con clubes tan importantes como el Real Madrid. Nuestros canteranos se enfrentan a ellos cada año en Valdebebas y ellos nos devuelven la visita. Por otro lado, hemos recuperado el Trofeo Salvador Pineda y también hemos creado un Trofeo de Navidad, invitando a clubes importantes como Granada o Antequera.

–¿Cómo es la relación del club con el Ayuntamiento?

–Correcta, va mejorando con el tiempo, ya que hubo un cambio de gobierno municipal y luego un doble cambio en la Delegación de Deportes. Pensamos que se ha firmado un buen convenio con el Ayuntamiento, mejorando el que teníamos en temporadas anteriores. De todos modos, tampoco deja de ser cierto que seguimos en desventaja con la mayoría de clubes contra los que competimos porque casi todos reciben muchas más ayudas de sus ayuntamientos que las que recibimos nosotros.

–La pasada semana, la entidad lanzó un duro comunicado contra Diputación, ¿qué gota colmó el vaso?

–Hemos agotado todas las vías para mantener una reunión y no nos han atendido. Hemos enviado correos, lo hemos intentado a través de nuestra alcaldesa María José García-Pelayo, de nuestro delegado de Deportes José Ángel Aparicio... Simplemente pedimos que nos escuchen y no obtenemos respuesta. Sabemos que tanto Almudena como Rafael Mateos tienen una gran capacidad de trabajo y gran predisposición, de ahí la extrañeza de la postura de nuestra presidenta. ¿Y por qué ahora? Porque entendemos que ya ha pasado tiempo más que suficiente para habernos recibido y no lo han hecho.

–La afición sigue arropando al club y esta temporada han alcanzado los 4.500 socios...

–Desde la directiva teníamos claro que debíamos hacer una campaña de socios llamativa y agresiva con la intención de llegar a los 4.000. Muchos nos llamaban locos e ilusos, sin embargo no sólo alcanzamos el objetivo inicial sino que se ha superado con creces, llegando ya la barrera de los 4.500. Esta cifra no se recordaba desde los inicios del club, esperamos que siga la buena marcha del primer equipo y que los datos se sigan incrementando durante la segunda vuelta. Nuestros socios son nuestro mayor patrimonio y han demostrado que siempre están cuando más se les necesita.

–Para nosotros es muy satisfactorio haber superado el objetivo de los 4.500 socios y convertirnos en el segundo equipo con más socios de Tercera RFEF de toda España, siendo además el primer equipo de la provincia en cuanto a socios y segundo en cuanto a socios/abonados militando en la quinta categoría. Y todo, recomponiéndonos tras el descenso y demostrando que el club sigue con un crecimiento sostenido.

–Los Reyes llegan pronto, ¿les ha entregado ya David Sánchez la carta?

–El club, encabezado en estos momentos por David en el área deportiva, está buscando en el mercado los jugadores que puedan reforzarnos y que nos ayuden a sumar y conseguir nuestros objetivos. Es verdad que tenemos una plantilla corta, de sólo 18 jugadores, pero a ellos habría que sumarles tanto los del filial como los del juvenil de División de Honor, que aunque no tengan ficha del primer equipo, si hacen dinámica de entrenos con la primera plantilla. Vamos a hacer un esfuerzo y esperamos acertar con esos jugadores en esas posiciones que los técnicos creen que nos faltan para tenerlos cuanto antes con nosotros.

–¿Qué le pide a 2024?

–Lo primero salud para todos, especialmente para dos de nuestros socios, Pepe Benítez y Rafael Guzmán, que están pasando una mala racha para que se recuperen lo antes posible. Y en segundo lugar, que a nuestros deportistas les respeten las lesiones y consigamos nuestros objetivos tanto deportivos como económicos.