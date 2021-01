El Xerez DFC encadenó ante la Balompédica Lebrijana su cuarta victoria consecutiva. José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, se mostró satisfecho con el triunfo, con el récord de cuatro partidos consecutivos ganado, con el trabajo de sus futbolistas y destacó el papel que están desempeñando los veteranos que ahora no son titulares.

–¿Cómo valora el triunfo?

–Era muy importante darle continuidad a la dinámica en la que nos encontramos y eso se ha logrado. El rival también juega y, al final, ellos han intentado meterse en el partido haciendo un gol y han tenido sus opciones, igual que nosotros también pudimos haber ampliado el marcador y sentenciar en una contra.

–¿Qué destaca del encuentro?

–En la primera parte estuvimos a un buen nivel, supimos tener la paciencia oportuna y justa para crear juego y peligro, después de tantas llegadas abrimos el marcador y al filo del descanso hicimos el segundo. Siempre es peligrosa la ventaja de dos goles, hasta el final veíamos que había esa sensación de que si metían un gol se podían meter en el partido y podíamos terminar sufriendo. Nos hubiese gustado cerrar el encuentro igual que en Rota, pero a veces el balón no entra. La Lebrijana, aunque no viniera en su mejor momento, hemos visto que tiene buenos jugadores para hacer daño.

–Han roto las estadísticas y ha llegado la cuarta victoria seguida en Tercera División, ¿qué importancia le dan?

–Es bonito y es una de las motivaciones que teníamos antes del partido, queríamos hacer historia en el club con ese dato. Al final, es el premio al trabajo colectivo del grupo, en el que hay momentos que unos tienen más protagonismo que otros, pero todos son importantes. El equipo siempre tiene una misma línea.

–Y también quiero destacar, el ejemplo que están dando los más veteranos que ahora mismo no están saliendo de inicio. Están dando una lección magistral de cómo tiene que actuar un jugador cuando no está teniendo protagonismo de inicio y mucho más en una dinámica positiva. Es para estar orgulloso y destacarlo. Eso hace que el equipo tome ejemplo y genere esa sensación de estar más unido y más fuerte. Eso, al final, te da la recompensa en el campo y salga el que salga, todos lo dan todo y la prioridad es el colectivo, nadie mira por su protagonismo individual.

Mensaje directo "No nos ponemos límites, hay que ser autocríticos y ser perfeccionistas para poder crecer día a día"

–El equipo ha puesto la velocidad de crucero y no para de crecer, ¿se ponen techo?

–Queremos hacerlo bien siempre, pero al final todo depende del acierto. En otros encuentros tuvimos capacidad para generar muchas ocasiones, el balón no quería entrar y caíamos en esa fase que ya superamos. El equipo no pone límites. El equipo estuvo bien, pero tenemos cosas que mejorar. Hicimos una gran primera parte y la intención era mantener el nivel en la segunda. El rival mejoró y lo impidió con su forma de actuar, fue a por el partido y arriesgó más, pero nosotros tampoco estuvimos tan finos. Hay que mejorar ciertos aspectos para estar más finos en campo rival. Hay que mejorar continuamente, no nos podemos conformar. Hay que ser autocríticos y ser perfeccionistas para crecer día a día. Si pensamos en eso, nos dará buenos resultados y buen rendimiento.

–Tras el descanso, apostó arriba por Antonio Sánchez en lugar de Máyor ¿cómo le vio?

–Ahí se ve reflejado lo que he comentado antes del papel de los veteranos que están teniendo menos protagonismo, le incluyó a él, Bello, Bruno, Edet... A Antonio no se le puede reprochar nada, tiene una conducta diaria excelente en cuanto a trabajo. Le falta encontrarse con su mejor versión sólo en el sentido de hacer gol, de sentirse protagonista en ese sentido. Queríamos darle la oportunidad con minutos, es un delantero importante dentro de la categoría y, al igual que Máyor, tiene que ser importante a lo largo de la temporada. Tiene que llegar su momento y lo vimos oportuno porque Máyor lleva muchos minutos, tenía molestias en el aductor y no queríamos arriesgar. Confiamos en todos, tuvo ocasiones, pero le faltó el acierto que le caracteriza.

–¿Qué opinión tiene sobre el arbitraje y los dos posibles penaltis?

–Tanto la jugada de Fran Ávila como la mano de Adri son dudosas y no las pitó ninguna de las dos. Empatamos en eso, los dos equipos pedimos penalti. Son decisiones complicadas y cosas del fútbol. No hay que darle importancia al árbitro, es perder el tiempo y distraernos en algo que no podemos controlar. Se lo comentamos a los jugadores antes de salir, que no se dedicaran a hacer comentarios hablando del pasado porque era un partido diferente, un encuentro nuevo y todos nos equivocamos. Pensamos que se pueden equivocar hacia un lado o hacia otro, pero no de forma intencionada.