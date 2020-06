El Xerez DFC ya ha comenzado la cuenta atrás en la preparación del 'play-off' de ascenso a Segunda B en Marbella ante el Ciudad de Lucena. El cuadro azulino ha dejado atrás las semanas más duras de trabajo físico y ahora se centra en aspectos tácticos y en recuperar las sensaciones a nivel de juego. Josu Uribe, técnico azulino, cree que el triunfo se lo dará ser agresivos, intensos, ganar los balones divididos y ser fuertes mentalmente. En declaraciones a la web del club, el asturiano también destaca el buen nivel del Ciudad de Lucena y la importancia que pueden tener los cinco cambios.

-¿Cómo encara el equipo el tramo final de la preparación?

-Estamos haciendo una pequeña pretemporada, cada vez las sensaciones son mejores. Lo que hemos intentamos en estas primeras semanas es evitar cualquier tipo de lesión, hacer trabajo de fuerza, de asimilación a lo que queremos de cara al trabajo final, y todo está marchando bien. Estamos contentos, con ganas e ilusionados. Ya todo va enfocado a esos 90 minutos que va a durar el partido que tenemos que afrontar.

-¿Está satisfecho?

-Estoy contento con la planificación de Dani Aguilar en el sentido de que estamos dando buenas cargas de trabajo pero acompañadas de descanso para que lo asimilen y, como he comentado antes, todos puedan evitar cualquier tipo de riesgo. Ahora, vamos a empezar a competir entre nosotros ya que por el momento no nos han dejado amistosos. A lo largo de la semana ya buscaremos fútbol once y a ver qué tal, si no hay lesiones y todos van cada vez van mejor.

-¿Cómo se afronta no poder jugar amistosos?

-Vamos a disputar un partidillo de entrenamiento entre nosotros con árbitro, con alguien que lleve un poquito el partido para asemejarlo al juego real, que yo no esté cortando el trabajo y que tengan sensación de partido, queremos darles un dibujo a cada uno, que una parte lo haga como si fuese el rival. Queremos jugar esa hora y media que dura el partido para trabajar con sus sensaciones. Es una pena no poder jugar, eso nos va a condicionar un poco el plan que teníamos en la cabeza pero los contrarios tampoco lo van a poder hacer. Cuando empezamos parecía que estaba todo muy lejos y ya sólo quedan 15 días para el partido.

-¿Qué le parecen las instalaciones en las que se van a disputar los partidos?

-Conozco los dos campos, estuve trabajando en el Marbella Center, y son espectaculares. El campo del Marbella siempre esta bien. Jose González nos ha comentado que cuando él estaba allí el campo no estaba bien pero ahora sí lo está. Fui con el Melilla y estaba hecho una alfombra, las medidas serán parecidas y como el público no va a estar seguro nos da un poco igual, lo que queremos es que el césped esté bien y que ganemos.

Público "Es una situación muy complicada, parece que estamos solos pero no es así, al contrario, estamos muy arropados"

-¿Pesará no tener a la afición animando?

-Se lo dicho a los chicos, que es una situación muy complicada, en la que parece que no tenemos a nadie detrás de nosotros, que estamos solos y no es así, todo lo contrario, estamos muy arropados. Cada vez que entramos en las redes sociales vemos el apoyo de las peñas, de los aficionados, tenemos una oportunidad maravillosa para que Jerez recobre otra vez el fútbol, como digo yo, de un nivel alto. Estamos muy ilusionados y todas esas cosas nos vienen muy bien, nos refuerzan y es fantástico. De aquí al final, cuando más cerca estemos de nuestros aficionados mucho mejor.

-¿Cómo se plantea la eliminatoria ante el Ciudad de Lucena?

-Es diferente a todo. Nos conocemos muchísimo los cuatro equipos y eso es un hándicap para todos. Al final, lo importante en los noventa minutos, es ser muy agresivos, estar muy mentalizados para ganar el partido, hay que ir a por ellos, tenemos que ganar los balones divididos y tenemos que apretarles porque es un excelente equipo, que juega bien al fútbol y que tiene una buena propuesta. Además, tenemos que jugar a 'full' durante los noventa minutos y eso va a ser más importante que la táctica o el planteamiento. Aragonés dijo que las finales se ganan no se juegan, no preparas una eliminatoria a doble partido, no preparas un partido de Liga, preparas una eliminatoria por un ascenso y es diferente. Insisto, hay que estar muy fuertes de cabeza, muy fuertes de piernas y muy fuertes en los balones divididos.

-¿Serán importantes los cinco cambios?

-Tenemos futbolistas que si jugamos con intensidad y ritmo alto pueden marcar las diferencias, pero sería más importante a largo plazo. Si todo esto fuese a largo plazo como en Primera y Segunda, que juegan cada 72 horas, el que tenga fondo de armario lo va aguantar y el que no lo tenga va a reventar. En 95 minutos igual no te hacen falta los cinco cambios, el futbolista está preparado para aguantar, o a lo mejor si nos viene bien. Tenemos cinco buenos cambios, no nos vamos a engañar, pero los demás también. El Betis tiene buenos jugadores, el Lucena, también. Nos da tranquilidad porque si vas perdiendo y tienes que cambiar el dibujo para dar un golpe de autoridad puedes hacer cuatro a la vez y eso es importante para voltear el partido.