El gol como desafío para Xerez DFC y Ciudad de Lucena en el 'play-off'

Betis Deportivo, Ciudad de Lucena, Xerez DFC y Utrera pisan a fondo el acelerador para llegar en el mejor estado posible al 'play-off' de ascenso a Segunda División B que tienen que disputar a mitad del próximo mes de julio en Marbella.

El gol es uno de los dones más preciados del fútbol y los cuatro aspirantes a una o dos plazas en la categoría de bronce en función de los resultados preparan su artillería, que en algunos casos funcionó a medias durante la competición.

El Betis Deportivo fue el mejor bloque en esa faceta, ya que además de terminar primero en la tabla, fue el equipo que más goles hizo a nivel general (68), en casa (43) y fuera (25). Los atacantes Raúl con 16 dianas y Mizzian con 12 son sus estandartes, sin olvidar la importante aportación de Robert con 9 goles y la de Rodri con 6.

Ciudad de Lucena y Xerez DFC terminaron la Liga con 46 tantos cada uno, lejos de los casi 70 de líder, pero aún así terminaron en fase de ascenso, lo mismo que le sucedió al Utrera con sus 41. El bloque lucentino fue el quinto en ese apartado y el azulino el sexto, mientras que la octava plaza fue para el sevillano.

Como local, el Ciudad de Lucena se mostró solvente y consiguió 31 goles por los 27 de los xerecistas y los 26 de los utreranos. Como visitantes, los números tampoco fueron excesivamente brillantes. Los de Dimas Carrasco y los de Jesús Galván marcaron sólo 15 goles cada uno, por los 17 de los azulinos.

En Marbella, en la eliminatoria entre Ciudad de Lucena y Xerez DFC se verán las caras dos delanteras con registros diferentes. La cordobesa tiene entre los máximos artilleros del grupo a Javi Henares, que le ha puesto la firma a catorce tantos, dos de ellos desde el punto de penalti. Y los azulinos tienen al centrocampista Álex Colorado, con seis goles, a su referente. Pero hay más. Al ariete le acompañan en el capítulo anotar los atacante sub-23 Erk Aguado, con seis goles y Luismi con cinco, los mismos Joselinho.

El Xerez DFC no ha tenido suerte este ejercicio con sus delanteros y se ha visto obligado a ir cambiando sobre la marcha tanto por temas deportivos como por culpa de las lesiones. Javi Casares, llamado a ser uno de sus exponentes, se ha pasado prácticamente todo el curso lesionado y sólo ha marcado un gol, cuando está llamado a ser uno de los referentes arriba. Esta fase de ascenso la afronta preparado y con ganas de recuperar el tiempo.

La llegada de Kevin Levis generó ilusión en el xerecismo pero el ariete no tuvo fortuna, no cuajó y se marchó en diciembre con una diana en su casillero. Mucho más fugaz fue el paso de Chico Díaz por el cuadro azulino. El delantero, con calidad para dar y regalar, arrastró problemas físicos desde que firmó procedente del Ceuta y disputó cinco partidos con los azulinos. Se estrenó en diciembre ante el Sevilla C en la jornada 16ª y rescindió a mitad de enero tras jugar ante el Rota. Su único gol fue en Lebrija ante el Antoniano de penalti.

Mika y Antonio Sánchez fueron los siguientes en llegar y también han tenido problemas con las lesiones. Tanto el primero como el ariete sevillano han anotado dos dianas. Ambos, junto a Casares, son los grandes 'fichajes' de Uribe para el 'play-off'.

La aportación de los extremos Jacobo (4) y Zafra (3) y la del capitán Bello (5), además de los registros de Colorado, han contribuido a que los xerecistas sacasen adelante algunos encuentros.

En este 'play-off exprés', la delantera tendrá el reto de demostrar el potencial que tiene. Javi Casares, Mika y Antonio Sánchez saben perfectamente qué es una fase de ascenso y podrán sacarse la espinita de una temporada en la que no les acompañó la suerte lastrados por diferentes problemas físicos.