Jovanovic y Mikan pisan fuerte en el Xerez DFC

Ivan Jovanovic y Mihajlo Mikan, jugadores serbios del Xerez DFC, han sido presentados este martes en la Clínica Beiman. Se han mostrado ilusionados con su aventura en España, apuestan por aprovechar la oportunidad que se les presenta y los dos prometen trabajo para ayudar al equipo a lograr los objetivos marcados.

Ivan, de 26 años, que juega como extremo diestro, se formó en la cantera del Estrella Roja y ha sido internacional sub-16, sub-17 y sub-18, de entrada, agradeció "a todos, club, afición y Beiman" el recibimiento y añadió que la oportunidad de llegar al club le llegó "a través de un draft celebrado en Mérida. Recibí ofertas de varios equipos, pero cuando hablé con Luis Miguel Patiño, uno de los responsables de la prueba que le conoce bien, le recomendó el Xerez DFC tanto por su potencial como por por los aficionados y la ciudad".

Julián Chacón, delegado del primer equipo, hizo de traductor de un Jovanovic que asegura sentirse "cómodo en estos días. La adaptación está siendo buena y me gustaría también agradecer tanto al director deportivo como al entrenador y al resto del cuerpo técnico su ayuda. Algunos hablan inglés y la adaptación está siendo más rápida y fácil. Me encanta la ciudad, tiene un clima que me gusta".

Por último, a la hora de definirse, subraya que "al jugar de extremo, una de mis características más destacadas es la velocidad, me gustan los movimientos sin balón y el uno contra uno. Soy un trabajador, tengo mentalidad ganadora, peleo todos los balones como si fuese el último y siempre intento ayudar a mis compañeros con energía positiva, incluso cuando fallan, me gusta estar allí para apoyarles".

Joven ambicioso

Por su parte, Mikan es sub-23, pero tiene las ideas claras. "Cuando me llegó el interés del Xerez recabé información del club y supe que era un buen equipo para mí. En cuanto me llegó la oferta oficial, acepté, sabía que era una oportunidad que no podía dejar escapar. Llegamos a un acuerdo rápido, todo fue fácil".

No tiene referencias de la Tercera RFEF, pero sí piensa que "en España se juega un fútbol vistoso, más que en Serbia, y también más rápido. Intentaré demostrar todo mi potencial. No será fácil, pero lo voy a dar todo".

El equipo no ha podido pisar aún Chapín por la resiembra, pero le parece "un estadio precioso, que se puede comparar con los mejores estadios de Serbia. Estamos deseando pisarlo y jugar ante la afición".

Y se muestra ambicioso a la hora de marcarse objetivos: "A nivel colectivo, está claro que vamos a intentar estar en lo más alto de la tabla y en el plano personal, intentaré hacerlo lo mejor posible para ayudar a lograr los resultados".

Edu Espada, safisfecho

Edu Espada, director deportivo azulino, acompañado por Pablo Ruiz, representante de Beiman, fue el encargado de dar la bienvenida a los dos futbolistas y resaltó que "ambos llegan con ilusión, aunque sus perfiles son diferentes. Ivan es más contrastado, a sus 26 años tiene experiencia en el fútbol profesional de su país y estamos convencido de que puede ser uno de los baluartes más importantes que puede tener el equipo a lo largo de la temporada. Mika, por su parte, también es un futbolista ofensivo, que puede actuar más como delantero centro y ha llegado gracias a la recomendación de Vidakovic, un ilustre serbio de la liga española, y ahora vamos a tener la suerte de disfrutar de él aquí. Les deseamos lo mejor y aquí estamos para ayudarles en lo que necesiten, especialmente en este tramo inicial de adaptación".

La apuesta de Beiman

Pablo Ruiz deseó suerte a los jugadores y felicitó al club por su décimo aniversario: "A la entidad le deseamos los mayores logros deportivos, Beiman siempre estará al lado del Xerez DFC, seguro que logra sus objetivos. No entendemos al Xerez DFC sin Beiman ni a Beiman sin el club. Desde su nacimiento estamos ahí y nos sentimos orgullosos. Ponemos a su servicio nuestros conocimientos en medicina deportiva en nuestros once centros. Esta temporada, además, todos los socios del club dispondrán de una tarjeta digital con la que tendrán accesos a descuentos y a promociones en nuestras clínicas. Con motivo del décimo aniversario hemos preparado una serie de acciones junto al club y pronto daremos todos los detalles".