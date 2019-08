Kevin Joel Vicente Levis ha sido presentado por el Xerez Deportivo FC después de su primer entrenamiento a las órdenes de García Tébar. El delantero argentino, apodado 'El Rifle' e incorporado tras su fallida experiencia en Polonia, asume la responsabilidad de devolver el cariño de la afición xerecista y la confianza de la directiva azulina con goles.

-¿Qué valoración hace de su fichaje por el Xerez DFC?

-Estoy muy contento de venir a Jerez, de venir a jugar a Andalucía. A lo largo de mis años en España tuve muchos compañeros andaluces que me hablaron muy bien de estas tierras, siempre tenía las ganas pero nunca se me había dado la oportunidad. Cambio un clima totalmente distinto, del polaco al andaluz, y estoy muy contento también porque las ciudad es grande. Por lo que hemos visto mi mujer y yo nos ha gustado muchísimo, creo que es fundamental estar bien y sentirse bien fuera del campo para luego rendir dentro del mismo. Venir a un club con las premisas del Xerez y luego de haber hablado tanto con Edu como con Camacho y Edet, que fueron compañeros míos y me pasaron siempre muy buenas referencias, estoy muy contento de estar hoy acá y con ganas ya de que empiece la Liga, que es lo lindo y lo importante.

-Sabe que llega a un club con exigencia de ser campeón y ascender...

-Llevo cinco años en España, tres campeonatos, un ascenso, cinco 'play-off'... Gracias a Dios no me puedo quejar en ese sentido y es lo que a mí me encanta y lo que a mí me gusta: no concibo ir a un equipo y no pelear por ser campeón.

-De cara a la afición ¿Cómo se definiría como futbolista?

-Un delantero rematador al que le gusta vivir en el área, que intenta salir poco porque sé que el peligro lo creo dentro del área. Me gusta jugar mucho de espaldas y después no tengo problemas en definir con lo que sea, si tengo que meter la cabeza en cualquier lado, la meto; un delantero que intenta siempre trabajar para el equipo tanto si es juego directo como si es juego combinativo haciendo la faceta que quiere el míster dependiendo de lo que necesite el equipo y ya digo que haciéndome fuerte en el área.

-Tras su primer entrenamiento con el equipo, ¿cuál es su primera impresión del club?

-Estoy con ganas de ver a la gente, sobre todo porque durante estos días me escribió muchísimo: que me están esperando, que tienen muchas ilusiones puestas en mí... La verdad es que eso a mí me hace sentir muy querido ya desde el principio, no veo la hora de empezar a jugar y poder devolver el cariño con goles, que espero y deseo que pueda devolvérselo. De lo que he hablado con Camacho y con Edet un poco también y con Edu tengo las expectativas al máximo y estoy muy contento de estar acá, de representar a esta ciudad y al club, una ciudad donde han jugado argentinos y han dirigido argentinos, así que las ilusiones son máximas y estoy muy contento de haber tomado esta decisión.

-¿Físicamente está en condiciones de debutar el domingo?

-Sí, de hecho ya llevábamos cuatro o cinco jornadas en Polonia. Empecé la pretemporada a finales de junio, tuve muy poco descanso después de haber jugado el 'play-off' con el Mérida, solo dos semanas después ya viaje a Polonia. De hecho jugué los dos primeros partidos, lo único que tengo esta última semana es que vine conduciendo y tengo la espalda un poco en la miseria pero ahora me voy a recuperar esta semana y espero estar al máximo para el domingo.