Lolo Garrido: "Vengo a darlo todo, el perdón no existe si no cumplo en el verde"

Lolo Garrido ya ejerce como nuevo centrocampista del Xerez DFC. El jerezano, que ya defendió la camiseta azulina en los cursos 14/15 y 15/16, ha sido presentado este viernes en La Taberna Jerezana Arenal y se ha mostrado "muy contento con mi vuelta, tenía muchas ganas. Desde el momento en el que Marc se puso en contacto conmigo todo fue rápido, las dos partes lo hicimos muy fácil, quería volver y estar en casa. En lo deportivo, me lo dejaré todo y más y espero que salgamos de ahí. Con mi regreso espero aportar experiencia, trabajo, ese es uno de los aspectos que me caracterizan, lo dejo todo en el campo, aunque luego me pueden salir o mejor las cosas, y equilibrio".

Su regreso no fue acogido del mismo modo por toda la afición y se generó polémica. En ese sentido, tiene las ideas muy claras: "No es que tenga que pedir perdón ni mucho menos, sé que en su día hice mucho daño, eso lo tengo en mi cabeza, lo llevo dentro, vengo a trabajar, a currar y a ganarme las cosas en el verde, no vengo a vender la moto porque, al final, diga lo que diga aquí, si no cumplo en el campo el perdón no existe. Insisto, vengo a trabajar y a que la gente me vea como soy realmente en el campo".

"Enganchando dos partidos seguidos, nos metemos en la zona alta"

Ha visto al equipo jugar en Chapín esta temporada "ante el Poli El Ejido y es raro lo que está pasando, en casa al equipo le está costando más. Yo vengo del Talavera, nos llevamos ocho jornadas sin vencer y sabíamos que en el momento que ganásemos un partido todo cambiaría, ahora habíamos encadenado seis sin perder. Eso pasará aquí, en el momento en el que ganemos un partido en Chapín cogeremos fuerza y saldremos de ahí, seguro. Conozco a Rafa Parejo, que fue compañero mío en el Ebro, a Bello, conozco a varios. Al míster también le conocí el otro día y hablamos un ratito".

La pasada temporada militó en el Grupo IV en el Villanovense y "lo conozco y este grupo siempre es el mas fuerte, está el Recre, el UCAM y hay equipos potentes, con proyectos grandes. Insisto en lo que he comentado antes, enganchando dos partidos seguidos, nos metemos en la zona alta".

Viloita, contento

Jesús Viloita, presidente azulino, arropó al jugador en la presentación, tuvo palabras de agradecimiento para él y le deseó lo mejor en su segunda etapa en la entidad. "A Lolo lo conocemos todos los xerecistas por su anterior etapa en nuestro club, estamos muy contentos con su regreso, ya que se marchó cuando estábamos en categoría regional y ahora vuelve en Segunda RFEF, una categoría en la que ha jugado y tiene mucha experiencia. Estamos deseando verlo en el verde".

Domínguez: "Nos ayudará mucho"

Marc Domínguez, secretario técnico azulino, resaltó sus cualidades. "Creemos que es un futbolista que nos puede dar eso que necesitamos en el centro del campo y que hemos echado en falta en el primer tramo de liga. Nos ha faltado un poco de equilibrio y de liderazgo tanto en el campo como en el vestuario, así que es una pieza que nos puede ayudar mucho. Es un futbolista de la casa y eso es importante por las raíces, el origen y idiosincrasia que tiene este club. Le damos la bienvenida y le mostramos toda nuestra confianza. Seguro que con su rendimiento deportivo transmite esa confianza también a la afición. Ojalá tenga mucha suerte con nosotros".