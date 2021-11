Manu Baeza, al rescate del Xerez DFC

Manu Baeza, extremo del Xerez DFC, ha irrumpido con fuerza en las últimas jornadas en un cuadro azulino inmerso en un mar de dudas debido a la racha de cinco partidos que encadenaba sin ganar. El 'mago' de Gelves se ha convertido en el revulsivo de los xerecistas con dos goles en los dos últimos partidos.

En La Isla ante el CD Coria, el joven atacante salió en la segunda mitad y su tanto sirvió para recortar distancias (2-1) y meter a su equipo en el partido y el domingo le puso la firma a un golazo para que los tres puntos se quedaran en Chapín y el Xerez DFC frenara su negativa dinámica de cuatro derrotas consecutivas.

El futbolista se muestra feliz y confiesa ilusionado que "estoy muy contento porque ya teníamos muchas ganas de quitarnos esa espinita. Estábamos trabajando bien, pero no nos entraba la pelota o algunos detallitos nos perjudicaban y nos dejaban sin los tres puntos. Ante el Don Benito todo ha cambiado y, además, tuve la suerte de enchufarla para darle los tres puntos al equipo. Especialmente estoy contento por eso, por los tres puntos. Ahora, nos toca seguir trabajando del mismo modo, sumar de tres cada fin de semana e ir pasito a pasito".

"Sufrimos, pero los equipos tienen que saber defender y nos hicimos fuertes atrás, el trabajo fue muy bueno"

Tras el encuentro ante el Coria, aseguró que el equipo tenía en sus manos la reacción y apelaba al trabajo y a la unión. Los xerecistas se reencontraron con el triunfo, "gracias a todo eso, pero nos tocó sufrir muchísimo. Al final, entramos en un juego que no era el adecuado, ellos querían tirar hacia adelante porque veían que con el marcador tan ajustado podían tener alguna oportunidad de empatar. De todos modos, los equipos tienen que saber defender y estamos contentos porque nos hicimos fuertes atrás y el trabajo fue muy bueno. Nos toca seguir mejorando y pensar ya en el Tamaraceite para hacer buenos los tres puntos del domingo".

Tras sus buenos minutos en Coria, Pérez Herrera no dudó en colocarle de titular en Chapín y es para "estar satisfecho. La pasada semana ya comenté que me venía encontrando muy bien en los entrenamientos. El míster me dio la oportunidad de cuarenta y cinco minutos y creo que la aproveché. Le estoy muy agradecido por darme la oportunidad de ser titular en casa y poder ayudar al equipo con ese gol".

Ante los extremeños fue el mejor de su equipo y se sintió "cómodo en el campo, aunque ya estaba muy cansado al final. Lo que tengo claro es que siempre intento dar el máximo de mi rendimiento para poder ayudar al equipo. Me desgasté, lo di todo y estoy feliz".