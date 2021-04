Marcelo Villaça, lateral del Xerez DFC, sufrió hace un mes en el partido que su equipo empató en Lebrija frente al Antoniano una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Saltaron todas las alarmas, pero el futbolista siguió un tratamiento conservador y el sábado reapareció en tiempo récord ante el Salerm Puente acortando los plazos de forma casi milagrosa. El jerezano está hecho de otra pasta.

–¿Cómo se encuentra?

–Estoy muy contento por partida doble,ganamos y volví. El equipo trabajó bastante bien ante el Puente Genil, aunque es cierto que sufrimos, pero al final estos partidos son así, si no sentencias te toca pasar apuros. Y, por el otro lado, feliz porque las sensaciones fueron buenas y me sentí bien con el trabajo que me tocó hacer.

–¿Dónde coloca las claves de su regreso tan rápido?

–Me he dedicado a estar en las manos de Migue, el fisio, y de Dani, el preparador físico, y he hecho lo que me mandaban y luego he hecho también lo que yo sé, descansar y dar el máximo de trabajo en cada sesión.

–Era importante abrir la segunda fase con un triunfo y el equipo lo logró...

–El vestuario está contento porque era un paso importante que había que dar. De todos modos, vamos partido a partido y este era clave. Ya estamos centrados en el partido ante el Ciudad de Lucena. Sobre si se juega o no, no voy a entrar en valoraciones, nosotros no podemos hacer nada. Aún así, es verdad que llegaremos después de un desgaste grande. Nos tocará prepararnos lo mejor posible para encarar ese partido de la mejor forma posible.

–¿Se sufrió más de lo normal ante el Puente Geni?, ¿qué faltó para no hacerlo?

–Al equipo lo vi seguro en la recta final, desgastándose en cada balón como si fuera el último. Ese sacrificio es una seña de identidad que no perdemos nunca y eso es clave para estos partidos. Ya todos los equipos nos jugamos mucho y es normal pasar algunos apuros y más ante rivales que son muy buenos.

–¿Cómo están preparando esta fase de ascenso con tres partidos en una semana?

–Como venimos encarando cada jornada durante la Liga, centrados en cada partido y, como tenemos varios partidos seguidos, con la intención de recuperar jugadores, descansar bien y pensando en la competición.