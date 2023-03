El Xerez DFC prescinde de Marc Domínguez

Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC desde hace un par de semanas, está ejecutando los primeros cambios en la estructura de la entidad azulina. Tras varios días en los que ha estado analizando el funcionamiento del club y delimitando funciones, el director deportivo ha comunicado a Marc Domínguez, uno de los dos secretarios técnicos -el otro es Juan Carlos Ramírez- que deja de pertenecer a la entidad xerecista.

Con contrato hasta mayo de 2024, la salida de Marc Domínguez estaba cantada desde hace semanas, aunque las dos partes tienen ahora que alcanzar un acuerdo económico que todavía no se ha producido, motivo por el que el club no ha anunciado aún el cese del técnico catalán.

Domínguez llegó al Xerez DFC el pasado mes de mayo para formar parte de la secretaría técnica de la entidad azulina, formando una comisión deportiva en la que también estaban el técnico, José Pérez Herrera, los directivos Jesús Viloita y Javier Rodríguez, y Juan Carlos Ramírez.

El secretario técnico ha estado trabajando hasta el pasado fin de semana cumpliendo las funciones que le han sido asignadas desde el aterrizaje en el club de Edu Espada. El sábado estuvo presenciando en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el partido entre el Betis Deportivo y el UCAM Murcia y también el Coria-Ayamonte de Tercera RFEF, así como el partido de juveniles entre el Cádiz y el Algeciras.

El ya exsecretario técnico del Xerez DFC, que este martes ya no ha estado en el club, no ha podido despedirse aún 'in situ' de los jugadores azulinos, aunque sí ha mantenido contacto con varios futbolistas por mensaje.