Marc Domínguez: "La responsabilidad es de todos"

Marc Domínguez, secretario técnico del Xerez DFC, ha mostrado su preocupación por el inicio de liga del cuadro azulino, asume su parte de culpa, confía plenamente en el trabajo de Pérez Herrera y en la reacción del equipo y da un toque de atención a la plantilla, ya que considera que no está rindiendo al nivel esperado.

El técnico azulino resalta sobre el encuentro con la directiva que "nos reunimos con toda la junta y nos expresaron su preocupación a nivel deportivo con la plantilla, que es cierto que no estamos dando el nivel. Jose también expuso su opinión en base a la situación, mostró su confianza en revertirla y nosotros, desde la parcela de la dirección deportiva, también le quisimos transmitir la confianza que tenemos en él, esto acaba de empezar, estamos en la jornada tres, y la plantilla es nueva".

Además, puntualizó que "hay que analizar muchas cosas, la planificación es la que es con el presupuesto que tenemos y estamos contentos, pero también es cierto que el nivel del grupo esta temporada ha subido. La pretemporada también fue un poco atípica, con muchos equipos de la zona por unos compromisos ya establecidos, y la realidad es que no competimos con equipos con un contexto real de competición, como un San Fernando o un Algeciras. Las cosas tampoco pasan por casualidad ni porque uno quiera. Como he comentado, cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad, el entrenador y todo el cuerpo técnico la asumen, entienden la preocupación y el nerviosismo en la junta y en la afición y nosotros, también. La situación es complicada, a nadie le gustar estar así, pero es mejor que la mala racha llegue en la jornada tres que en la treinta".

El rendimiento

Domínguez sabe que "el rendimiento no está siendo bueno, pero hay que seguir trabajando y apretar, no queda otra. Lo que no podemos hacer es escudarnos en excusas o en defender lo indefendible. José se ha convertido en el centro de todas las dianas y la responsabilidad es de todos".

Y dentro del reparto de responsabilidades, la parcela deportiva "respalda al entrenador. La preocupación es de todos, pero desde la parcela deportiva la confianza en el técnico es plena, se la dimos al cien por cien. Es pronto, esto acaba de empezar y no es fácil conjuntar a una plantilla prácticamente nueva, todo tiene su proceso, no se logra de la noche a la mañana. Las sensaciones no son buenas y todos debemos ser autocríticos para construir, empezando por los futbolistas y acabando por la dirección del club y la parcela deportiva. Toca remar todos juntos, esforzarnos mucho más, coger el toro por los cuernos y el sábado ir a Lepe a ganar. El fútbol no tiene más historia".

Sin ultimátum

En la reunión, en ningún momento se habló de ultimátum "ni de nada parecido. Si el equipo da la cara el sábado y rinde, pero luego el resultado no es el esperado, habrá que analizarlo todo. Una cosa es el resultado, que no es controlable, y otras las sensaciones, que sí lo son. El equipo debe correr, rendir, tener las ideas claras... Así, nadie nos podrá reprochar nada. Se ha realizado un esfuerzo por gran parte de la plantilla y debemos de exigirles a todos"

Los dos próximos partidos, de todos modos, se presentan decisivos y son ante San Roque y Betis Deportivo, dos equipos exigentes. En ese sentido, el secretario técnico xerecista lo tiene claro: "Nuestro mensaje desde el principio siempre ha sido comedido, la categoría es muy igualada este curso y cualquiera le puede ganar a cualquiera independientemente de presupuestos y plantillas. De hecho, el Yeclano le ganó al Sevilla y el UCAM Murcia ha perdido sus dos partidos fuera de casa, en Sevilla y Vélez".

Afición

Por último, a la afición le pide "calma. Insisto, somos críticos, sabemos que no lo estamos haciendo bien. Desde mi parcela asumo la culpa, si el equipo no rinde también es responsabilidad mía. Hay que tener tranquilidad, esto acaba de empezar y los jugadores saben que hay que apretar y mejorar. Poco a poco, lo importante es que nos vayan saliendo las cosas. En cuanto el grupo recupere las sensaciones y se asiente, iremos tirando para arriba. Ni antes de empezar la liga cuando había una ilusión desmesurada éramos tan buenos ni ahora tan malos, traer a los mejores no te garantiza todo. Lo que hoy es negro, mañana es blanco".