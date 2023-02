Marc Domínguez, secretario técnico del Xerez DFC, explica la baja de Joao

La baja a última hora de Joao Paulo para hacer sitio a Guille Donoso en el Xerez DFC ha levantado una gran polvareda por los tiempos -al jugador le comunicaron que tenía que salir este mismo martes, último día de plazo para realizar fichajes- y también ha causado extrañeza, ya que el mediocentro brasileño sólo se había perdido dos partidos hasta el momento, uno por lesión y otro por acumulación de amonestaciones. Además, deportivamente el equipo se queda sin un mediocentro defensivo puro, zona para la que quedan ahora Rafa Parejo y Fabian Burdenski.

Marc Domínguez, secretario técnico del club azulino, reconoce que la baja del centrocampista "no estaba prevista" y que incluso habló con su representante el pasado viernes para tranquilizarlo en este aspecto después de que aparecieran los primeros rumores de que el jugador podía salir en este mercado invernal. Domínguez explica que al club le salió "una oportunidad de mercado" el último día para reforzar una posición que desde la estructura deportiva se entendía necesaria cubrir y el elegido para dejar hueco en la plantilla ha sido el mediocentro, que se ha quedado sin equipo y sólo podrá ir a un club que tenga alguna ficha libre.

"Estamos dolidos por el jugador, pero en nuestra situación lógicamente tenemos que ser egoístas y mirar por nosotros"

"Estamos todos dolidos, primero por la fecha, porque somos conscientes de que no era la más adecuada ni para nosotros ni para el propio jugador. La baja de Joao no estaba prevista en ningún momento y hablé con el representante el viernes para comunicarle que el futbolista se iba a quedar con nosotros porque de hecho el fin de semana iba a ser titular y era un futbolista importante".

No obstante, recalca: "Nosotros, en la situación en la que estamos, lógicamente tenemos que ser egoístas y mirar por nosotros y se dio la circunstancia de que el último día apareció una opción de mercado que nos sumaba deportivamente y por parte interna del club se decidió esto consensuado con el entrenador, que lógicamente es el que tiene que decidir a nivel deportivo con quién cuenta o no cuenta. En la comisión deportiva se decidió que fuese Joao".

"Hemos intentado ayudarle y tiene una oferta encima de la mesa que desde el club hemos podido conseguir"

El secretario técnico azulino apunta que "hacer eso el día 31 es complejo y no es fácil para el futbolista, somos conscientes. También es verdad que desde que se le informa al jugador he estado personalmente hablando con el representante y echándole una mano a la hora de buscarle una salida y sabemos que tiene una oferta encima de la mesa que desde el club hemos podido conseguir. Pero entendemos el mosqueo por las fechas, pero al final esto es fútbol y por desgracia no espera a nadie, es un deporte que no es gratificante y estamos expuestos cada día", afirma Domínguez.